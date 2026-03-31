"Главное – дефицита нет": как работает топливный рынок Украины на фоне роста цен

Несмотря на рост цен, топливный рынок Украины работает стабильно, а оснований для дефицита нет. Запасов бензина и дизеля достаточно для удовлетворения потребностей населения, бизнеса и аграриев во время посевной кампании. Ключевая причина удорожания топлива – ситуация на европейском рынке, от которого Украина сегодня напрямую зависит.

Как пишет Delo.ua, об этом заявляет Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ).

Почему меняются цены?

Отмечается, что Украина полностью зависит от импорта готового горючего из стран Европейского Союза. Собственная нефтеперерабатывающая инфраструктура была потеряна в результате боевых действий, поэтому внутренние цены реагируют на изменения на европейских биржах.

"Это значит, что для Украины определяющими не цены на нефть, а цены на нефтепродукты в Европе", — говорится в заявлении.

В последние недели цены на топливо растут под влиянием нескольких факторов. Среди них:

геополитическое напряжение в Ормузском проливе, ограничивающее мировые поставки;

сезонный спрос в странах ЕС из-за полевых работ и формирования государственных запасов;

рост стоимости логистики и колебания валютного курса;

налоговая доля в цене (38–42%), направляемая на нужды обороны.

Сравнение цен: Украина и ЕС

В Нефтегазовой ассоциации считают, что из-за отсутствия возможности создавать большие запасы в условиях войны, украинский рынок реагирует на европейские изменения скорее других стран. Однако в абсолютных цифрах горючее в Украине стоит меньше, чем у соседей.

В Германии литр бензина стоит около 103 грн, в Польше – 86 грн. В Украине средняя цена бензина составляет 71,7 грн. за литр.

Роль кэшбека

Для понижения денежной перегрузки на людей действует механизм государственного кэшбека. Он возвращает потребителям от 5% до 15% стоимости горючего.

"За счет этого украинцы платят на 25-40% меньше, чем в соседних странах ЕС", - подчеркивают в ассоциации.

В Украине бензин стоит около 71,7 грн литр, а с учетом государственного кэшбека -64,6 грн л. Стоимость дизельного горючего – 84,6 грн за литр, а с национальным кэшбеком 72 грн за литр. То есть, украинцы платят ощутимо меньше, чем граждане стран ЕС. Прогноз и стабильность

Рынок остается конкурентным благодаря работе десятков операторов и государственных компаний, в частности, "Укрнафты". Государство осуществляет постоянный мониторинг ситуации для предотвращения спекуляций.

"Главное: дефицита горючего нет. Украинские компании совместно с правительством работают в ежедневном режиме, чтобы сохранить стабильность поставок и не допустить перебоев", - отмечают в НАУ.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.