"Головне – дефіциту немає": як працює паливний ринок України на тлі зростання цін

Попри зростання цін, паливний ринок України працює стабільно, а підстав для дефіциту немає. Запасів бензину і дизелю достатньо для задоволення потреб населення, бізнесу та аграріїв під час посівної кампанії. Ключова причина подорожчання палива – ситуація на європейському ринку, від якого Україна сьогодні залежить напряму.

Як пише Delo.ua, про це заявляє Нафтогазова асоціація України (НАУ).

Чому змінюються ціни?

Зазначається, що Україна повністю залежить від імпорту готового пального з країн Європейського Союзу. Власна нафтопереробна інфраструктура була втрачена внаслідок бойових дій, тому внутрішні ціни реагують на зміни на європейських біржах.

"Це означає, що для України визначальними є не ціни на нафту, а ціни на нафтопродукти в Європі", — йдеться у заяві.

Останніми тижнями ціни на пальне зростають під впливом кількох факторів. Серед них:

геополітична напруга в Ормузькій протоці, що обмежує світові поставки;

сезонний попит у країнах ЄС через польові роботи та формування державних запасів;

зростання вартості логістики та коливання валютного курсу;

податкова частка в ціні (38–42%), яка спрямовується на потреби оборони.

Порівняння цін: Україна та ЄС

В Нафтогазовій асоціації вважають, що через відсутність можливості створювати великі запаси в умовах війни, український ринок реагує на європейські зміни швидше за інші країни. Проте в абсолютних цифрах пальне в Україні коштує менше, ніж у сусідів.

У Німеччині літр бензину коштує близько 103 грн, у Польщі — 86 грн. В Україні середня ціна бензину становить 71,7 грн за літр.

Роль кешбеку

Для зниження фінансового навантаження на громадян діє механізм державного кешбеку. Він повертає споживачам від 5% до 15% вартості пального.

"За рахунок цього українці платять на 25–40% менше, ніж у сусідніх країнах ЄС", — наголошують в асоціації

В Україні — бензин коштує близько 71,7 грн літр, а з урахуванням державного кешбеку —64,6 грн л. Вартість дизельного пального – 84,6 грн за літр, а з національним кешбеком 72 грн за літр. Тобто українці платять відчутно менше, ніж громадяни країн ЄС. Прогноз та стабільність

Ринок залишається конкурентним завдяки роботі десятків операторів та державних компаній, зокрема "Укрнафти". Держава здійснює постійний моніторинг ситуації для запобігання спекуляціям.

"Головне: дефіциту пального немає. Українські компанії спільно з урядом працюють у щоденному режимі, щоб зберегти стабільність постачання і не допустити перебоїв", — зазначають в НАУ.

Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.