Главой наблюдательного совета "Новой почты" стал Тарас Кириченко: что о нем известно
Главой наблюдательного совета логистической компании "Новая почта" из группы Nova повторно, еще на год, избран соучредитель украинского венчурного синдиката Toloka.vc Тарас Кириченко.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс Украина".
Соответствующее решение было принято на очередном заседании наблюдательного совета 19 января.
Отмечается, что Кириченко занимает должность главы наблюдательного совета "Новой почты" с 2023 года.
Что известно о Тарасе Кириченко
В последние пять лет Кириченко возглавлял наблюдательные советы открытого негосударственного пенсионного фонда "Забота", благотворительного фонда SAVEUA, АО "ЗНИКИФ "Корделия", фонда Better Europe.
Ранее он занимал должность председателя правления Правэкс Банка, а также являлся членом наблюдательного совета Сбербанка.
Кириченко - один из трех основателей украинского венчурного синдиката Toloka.vc.
О "Новой почте"
"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.
Консолидированная чистая прибыль "Новой почты" за январь-сентябрь 2025 года выросла на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млрд 876,38 млн грн, консолидированный чистый доход - на 21,7%, до 45 млрд 727,67 млн грн.
Конечными бенефициарными владельцами "Новой почты" являются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.
13 января ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу компании "Новая почта". Тогда погибли четыре человека.