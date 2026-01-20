Запланована подія 2

Главой наблюдательного совета "Новой почты" стал Тарас Кириченко: что о нем известно

Тарас Кириченко
Тарас Кириченко. Фото: facebook.com/TKyrychenko

Главой наблюдательного совета логистической компании "Новая почта" из группы Nova повторно, еще на год, избран соучредитель украинского венчурного синдиката Toloka.vc Тарас Кириченко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс Украина".

Соответствующее решение было принято на очередном заседании наблюдательного совета 19 января.

Отмечается, что Кириченко занимает должность главы наблюдательного совета "Новой почты" с 2023 года.

Что известно о Тарасе Кириченко

В последние пять лет Кириченко возглавлял наблюдательные советы открытого негосударственного пенсионного фонда "Забота", благотворительного фонда SAVEUA, АО "ЗНИКИФ "Корделия", фонда Better Europe.

Ранее он занимал должность председателя правления Правэкс Банка, а также являлся членом наблюдательного совета Сбербанка.

Кириченко - один из трех основателей украинского венчурного синдиката Toloka.vc.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

Консолидированная чистая прибыль "Новой почты" за январь-сентябрь 2025 года выросла на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млрд 876,38 млн грн, консолидированный чистый доход - на 21,7%, до 45 млрд 727,67 млн грн.

Конечными бенефициарными владельцами "Новой почты" являются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

13 января ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу компании "Новая почта". Тогда погибли четыре человека.

Автор:
Светлана Манько