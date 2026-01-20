Запланована подія 2

Головою наглядової ради "Нової пошти" став Тарас Кириченко: що про нього відомо

Тарас Кириченко
Тарас Кириченко. Фото: facebook.com/TKyrychenko

Головою наглядової ради логістичної компанії "Нова пошта" з групи Nova повторно, ще на рік, обрано співзасновника українського венчурного синдикату Toloka.vc Тараса Кириченка.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає "Інтерфакс Україна".

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено на черговому засіданні наглядової ради 19 січня.

Зазначається, що Кириченко обіймає посаду голови наглядової ради "Нової пошти" з 2023 року.

Що відомо про Тараса Кириченка

Протягом останніх п’яти років Кириченко очолював наглядові ради відкритого недержавного пенсійного фонду "Турбота", благодійного фонду SAVEUA, АТ "ЗНВКІФ "Корделія", фонду Better Europe.

Раніше він обіймав посаду голови правління Правекс Банку, а також був членом наглядової ради Ощадбанку.

Кириченко є одним із трьох засновників українського венчурного синдикату Toloka.vc.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

Консолідованим чистий прибуток "Нової пошти" за січень-вересень 2025 року зріс на 35,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млрд 876,38 млн грн, консолідований чистий дохід – на 21,7%, до 45 млрд 727,67 млн грн.

Кінцевими бенефiцiарними власниками "Нової пошти" є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

13 січня вночі армія РФ здійснила ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу компанії “Нова пошта”. Тоді загинула чотири людини.

Автор:
Світлана Манько