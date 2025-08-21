Главу Госавиаслужбы отстранили от работы: какая причина

Кабинет министров отстранил Александра Бильчука от исполнения должностных обязанностей главы Государственной авиационной службы из-за дисциплинарного производства.

Как пишет Delo.ua, соответствующее распоряжение правительство приняло во время заседания 20 августа.

"Отстранить Бильчука Александра Васильевича от исполнения должностных обязанностей главы Государственной авиационной службы Украины во время осуществления дисциплинарного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссии по высшему корпусу государственной службы поручено осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 10 сентября 2025 года. Причина дисциплинарного производства не указана.

Александр Бильчук возглавил Госавиаслужбу 20 декабря 2022 года.

Обязанности главы Госавиаслужбы будет временно исполнять Даниил Меньшиков, ранее занимавший должность заместителя по вопросам цифрового развития.

Напомним, в 2023 году высший антикоррупционный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего главу Государственной авиационной службы Украины Дениса Антонюка. Суд признал его виновным в том, что он по корыстным поводам предоставил незаконные преимущества авиакомпании "МАУ".