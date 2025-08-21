Голову Державіаслужби відсторонили від роботи: яка причина

Кабінет міністрів відсторонив Олександра Більчука від виконання посадових обов’язків голови Державної авіаційної служби через дисциплінарне провадження.

Як пише Delo.ua, відповідне розпорядження уряд ухвалив під час засідання 20 серпня.

"Відсторонити Більчука Олександра Васильовича від виконання посадових обов’язків голови Державної авіаційної служби України на час здійснення дисциплінарного провадження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісії з питань вищого корпусу державної служби доручено здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 10 вересня 2025 року. Причина дисциплінарного провадження не вказана.

Олександр Більчук очолював Державіаслужбу 20 грудня 2022 року.

Обов’язки голови Державіаслужби тимчасово виконуватиме Данііл Меньшиков, який раніше обіймав посаду заступника з питань цифрового розвитку.

Нагадаємо, у 2023 році вищий антикорупційний суд засудив до 3,5 років позбавлення волі колишнього очільника Державної авіаційної служби України Дениса Антонюка. Суд визнав його винним в тому, що він з корисливих мотивів надав незаконні переваги авіакомпанії "МАУ".