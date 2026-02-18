Глобальный рынок онлайн-торговли достигнет $5,31 трлн в 2026 году – прогноз

Мировая электронная коммерция (E-Commerce) ускоряет обороты: после прошлогоднего скачка на 7,8% (до $4,89 трлн), в этом году прогнозируется рост еще на 8,6%. Это позволит глобальному рынку достичь отметки в $5,31 трлн.

Динамика рынка

Основатель и CEO исследовательской компании ECDB Фридрих Швандт во время E-Commerce Berlin Expo отметил, что рынок демонстрирует несколько более высокие темпы роста, чем в прошлом.

Текущие темпы роста электронной коммерции существенно опережают прогнозы глобального ВВП (3,1%) и общие показатели ритейла, где ожидается спад на 2%.

"Мы продолжаем наблюдать устойчивый переход потребителей из офлайна в онлайн", - подчеркнул эксперт.

Швандт напомнил, что в 2020 году темп роста рынка достиг 31,9%, после чего снизился до 18,9% в 2021 году, а в 2022 году упал до 2,2%. В то же время, по данным ECDB, в 2023 году рост рынка ускорился до 5,1%, а в 2024 году – до 6,2%.

В подтверждение расчетов ECDB глава компании привел данные и других исследовательских компаний.

Так, Euromonitor International на этот год прогнозирует рост рынка E-Commerce на 9,8% — до $5,4 трлн, Statista, которая не учитывает отдельные подкатегории, например, табачные товары – на 6,5%, до $5,0 трлн.

По оценкам Forrester Research, рынок увеличится в этом году на 8,9% - до $5,7 трлн, а eMarketer, учитывающий также продажи цифровых сервисов и ПО, ожидает роста на 7,2% - до $6,9 трлн.

Наибольшими темпами, как ожидается, рынок будет увеличиваться в Африке – на 15,4%, но его вклад в глобальный рынок пока ниже 1%, тогда как доля Австралии и Океании также составляет около 1% и будет расти этот рынок близким к среднему – на 8,9%.

География и ключевые игроки

Основной прирост рынка ($421 млрд в этом году) на 64% обеспечивают только три страны:

Китай – прибавит $175 млрд (общий рынок $2,22 трлн);

– прибавит $175 млрд (общий рынок $2,22 трлн); США – прибавит $81 млрд ($1,174 трлн);

– прибавит $81 млрд ($1,174 трлн); Великобритания — прибавит $12 млрд ($189 млрд).

Азия остается доминирующим регионом с долей 55% от мирового оборота. В то же время, рост все больше концентрируется в руках нескольких гигантов: Pinduoduo, TikTok и Amazon совокупно заберут на себя почти 40% всего годового прироста отрасли.

Напомним, в Украине по состоянию на конец 2025 года новые магазины массово открывались в Киеве и на западе страны, а лидерами по темпам роста сетей стали минимаркеты у дома. В то же время e-commerce впервые продемонстрировал спад по количеству покупателей, а у большого ритейла острая нехватка кадров.