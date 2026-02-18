Глобальний ринок онлайн-торгівлі сягне $5,31 трлн у 2026 році - прогноз

Світова електронна комерція (E-Commerce) прискорює оберти: після торішнього стрибка на 7,8% (до $4,89 трлн), цьогоріч прогнозується зростання ще на 8,6%. Це дозволить глобальному ринку досягти позначки у $5,31 трлн.

Як пише Delo.ua, про це передає "Інтерфакс-Україна".

Динаміка ринку

Засновник та CEO дослідницької компанії ECDB Фрідріх Швандт під час E-Commerce Berlin Expo зазначив, що ринок демонструє дещо вищі темпи зростання, ніж торік.

Поточні темпи росту електронної комерції суттєво випереджають прогнози глобального ВВП (3,1%) та загальні показники ритейлу, де очікується спад на 2%.

"Ми продовжуємо спостерігати стійкий перехід споживачів з офлайну в онлайн", — наголосив експерт.

Швандт нагадав, що у 2020 році темп зростання ринку сягнув 31,9%, після чого знизився до 18,9% у 2021 році, а у 2022 впав до 2,2%. В той же час, за даними ECDB, у 2023 році зростання ринку пришвидшилося до 5,1%, а у 2024 році – до 6,2%.

В підтвердження розрахунків ECDB глава компанії навів дані і других дослідницьких компаній.

Так Euromonitor International на цей рік прогнозує зростання ринку E-Commerce на 9,8% — до $5,4 трлн, Statista, яка не враховує окремі підкатегорії, наприклад, тютюнові товари – на 6,5%, до $5,0 трлн.

За оцінками Forrester Research, ринок збільшиться цього року на 8,9% — до $5,7 трлн, а eMarketer, який враховує також продажі цифрових сервісів та ПЗ, очікує зростання на 7,2% — до $6,9 трлн.

Найбільшими темпами, як очікується, ринок збільшуватиметься у Африці – на 15,4%, але його внесок в глобальний ринок поки нижче 1%, тоді як частка Австралії та Океанії також складає біля 1% і зростатиме цей ринок темпом близьким до середнього – на 8,9%.

Географія та ключові гравці

Основний приріст ринку ($421 млрд цього року) на 64% забезпечують лише три країни:

Китай — додасть $175 млрд (загальний ринок $2,22 трлн);

— додасть $175 млрд (загальний ринок $2,22 трлн); США — додасть $81 млрд ($1,174 трлн);

— додасть $81 млрд ($1,174 трлн); Велика Британія — додасть $12 млрд ($189 млрд).

Азія залишається домінуючим регіоном із часткою 55% від світового обороту. Водночас зростання дедалі більше концентрується в руках кількох гігантів: Pinduoduo, TikTok та Amazon сукупно заберуть на себе майже 40% усього річного приросту галузі.

Нагадаємо, в Україні станом на кінець 2025 року, нові магазини масово відкривалися у Києві та на заході країни, а лідерами за темпами зростання мереж стали мінімаркети біля дому. Водночас e-commerce вперше продемонстрував спад за кількістю покупців, а у великого ритейлу гострий брак кадрів.