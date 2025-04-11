Глобальный тренд по закрытию рынков: в "Метинвесте" рассказали о последствиях пошлин Трампа для компании и отрасли

Украинские металлурги обеспокоены тем, что введение США повышенных таможенных тарифов может привести к внедрению аналогичных мер со стороны других стран, в результате чего сократится также экспорт украинской металлопродукции и железорудного сырья. Об этом заявил операционный директор "Метинвеста" Сергей Мироненко на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

Топменеджер заявил, что сейчас тарифная политика США не очень влияет на экспорт украинских "Метинвеста", поскольку основной экспорт в США это чугун, занимающий небольшую долю в общей структуре экспорта, кроме того, компания была вынуждена приостановить производство арматуры на своем заводе в Болгарии, которое также было ориентировано на США и сейчас активно ищет новые возможности для.

В то же время Мироненко отметил, что торговые войны спровоцированные тарифной политикой США могут иметь более глубокие последствия, поскольку после США свой рынок может закрыть и ЕС, куда компания экспортирует 80% своей металлопродукции, а в Китае, куда компания продает большие объемы железной руды, может сократиться выплавка стали.

"Если смотреть "в лоб", то влияние для нас несущественно, но если взглянуть на общую картину, то эта политика взаимных ограничений вызывает у нас большую обеспокоенность. Потому что 80% нашего экспорта составляет Европа и если Европа начнет его ограничивать или забирать те преференции, которые они оказали во время полномасштабного". – сказал Мироненко.

Как повышение пошлин повлияет на экономику Украины

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 заявил, что в результате введения США повышенных таможенных тарифов в отношении экспорта из Украины, Кабинету министров придется искать дополнительные рынки сбыта преимущественно для двух основных групп товаров украинского экспорта — чугуна и стальных труб.

Говоря об экономических отношениях Украины с США, Даниил Гетманцев отметил, что объем экспорта украинской продукции в США в 2024 году составил около 869 млн. долларов. А сальдо торговли — отрицательное (в пользу США) в объеме более 2 млрд долларов.

Согласно озвученным им данным, в структуре украинского экспорта больше всего пострадает от введения пошлин экспорт чугуна, потому что 72% экспорта украинского чугуна — это экспорт в США, или около 383 млн долларов. И еще 113 млн долларов составляет объем экспорта украинских труб по результатам 2024 года.

Напомним, что в 2018 году в первую каденцию Трампа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на импорт стали, пытаясь таким образом поддержать эту отрасль внутри страны. В этом году Европейская комиссия решила ввести свои защитные меры в виде квот на экспорт металлопродукции, которые определяли индивидуально для каждой из стран. Пошлины США и квоты ЕС для украинских металлургий были отменены вскоре после начала полномасштабной войны в 2022 году.