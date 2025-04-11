Глобальний тренд на закриття ринків: в "Метінвесті" розповіли про наслідки мит Трампа для компанії та галузі

Українські металурги занепокоєні тим, що запровадження США підвищених митних тарифів може призвести до впровадження аналогічних заходів з боку інших країн, через що скоротиться також експорт української металопродукції та залізорудної сировини. Про це заявив операційний директор “Метінвеста” Сергій Мироненко на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

Топменеджер заявив, що наразі тарифна політика США не дуже впливає на експорт українських активів "Метінвеста", оскільки основний експорт до США – це чавун, який займає невелику частку в загальній структурі експорту, крім того, компанія була змушена призупинити виробництво арматури на своєму заводі в Болгарії, яке також було орієнтовано на США і зараз активно шукає нові можливості для збуту.

Водночас Мироненко зауважив, що торговельні війни, спровоковані тарифною політикою США, можуть мати глибші наслідки, оскільки після США свій ринок може закрити і ЄС, куди компанія експортує 80% своєї металопродукції, а в Китаї, куди компанія продає великі обсяги залізної руди, може скоротитися виплавка сталі.

"Якщо дивитися "в лоб", то вплив для нас несуттєвий, але якщо поглянути на загальну картину, то ця політика взаємних обмежень викликає в нас велике занепокоєння. Бо 80% нашого експорту становить Європа, і якщо Європа почне його обмежувати або забирати ті преференції, які вони надали під час повномасштабного вторгнення, то металургам буде дуже важко працювати з тими обмеженнями які були до війни", — сказав Мироненко.

Як підвищення мит вплине на економіку України

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 заявив, що внаслідок запровадження США підвищених митних тарифів відносно експорту з України, Кабінету міністрів доведеться шукати додаткові ринку збуту переважно для двох основних груп товарів українського експорту — чавуну і сталевих труб.

Говорячи про економічні відносини України зі США, Данило Гетманцев зазначив, що обсяг експорту української продукції в США у 2024 році склав близько 869 млн доларів. А сальдо торгівлі — від’ємне (на користь США) в об’ємі більше ніж 2 млрд доларів.

Згідно з озвученими ним даними, в структурі українського експорту найбільше постраждає від запровадження мит експорт чавуну, бо 72% експорту українського чавуну — це експорт в США, або ж близько 383 млн доларів. І ще 113 млн доларів складає обсяг експорту українських труб, за результатами 2024 року.

Нагадаємо, що у 2018 році за першої каденції Трампа США ввели додаткові мита у розмірі 25% на імпорт сталі, намагаючись таким чином підтримати цю галузь всередині країни. Цього ж року Європейська комісія вирішила ввести свої захисні заходи у вигляді квот на експорт металопродукції, які визначали індивідуально для кожної з країн. Мита США та квоти ЄС для українських металургій скасували невдовзі після початку повномасштабної війни у 2022 році.