ГНС и МВФ определили ключевые направления реформы налогового администрирования

Государственная налоговая служба продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом в сфере налогового администрирования. Обсудили выполнение структурных маяков Меморандума с МВФ, реализацию Национальной стратегии доходов и развитие возможности ГНС внедрять реформы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГНС.

"Совместно с нашими партнерами работаем над реальными изменениями в налоговой, усилением способности институции, прозрачностью процессов и доверием бизнеса и общества", – отметила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух.

Основные направления реформы, над которыми работает ГНС

Управление переменами. ГНС реализует дорожную карту реформирования налоговой системы и усовершенствования процедур администрирования. Определены стратегические цели и ключевые изменения, обеспечивающие системность реформ.

Система управления рисками (CRM). Обновлены методики риск-ориентированного подхода и оценки плательщиков с высокими налоговыми рисками, с учетом операций и выбранной системы налогообложения. Особое внимание уделяется трансфертному ценообразованию.

Е-аудит. Завершается внедрение системы е-аудита, интегрированной с существующими информационно-коммуникационными системами ГНС. Больших налогоплательщиков привлекают к экспериментальному запуску системы SAF-T UA в реальных условиях.

Управление долгом. ГНС тестирует функционал отправки платежных инструкций в электронном формате совместно с Госказначейством, Министерством финансов, НБУ и платежными операторами. Параллельно разрабатывается подсистема «Работа с долгом» на основе лучших международных практик.

Повышение добродетели и доверия плательщиков. Разрабатывается антикоррупционная программа на 2026-2028 годы и Кодекс этического поведения налоговиков с учетом рекомендаций международных партнеров.

"Благодаря поддержке международных партнеров делаем налоговый современный и прозрачный институт. Который не только будет обеспечивать стабильные поступления в бюджет, но и будет соответствовать вызовам времени и будет доверять обществу", - подчеркнула Карнаух.

Напомним, специалисты ГНС и эксперты Офиса технической помощи Департамента казначейства США (ОТД) работают над качественной трансформацией налоговой.