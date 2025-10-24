Налоговая впервые получила файл SAF-T UA без ошибок

В Государственную налоговую службу впервые был представлен тестовый стандартный аудиторский файл (SAF-T UA, Standard Audit File for Tax, Ukraine) без ошибок типов FE (File Errors) и RE (Record Errors).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что это результат совместного взаимодействия между ГНС и налогоплательщиками, направленного на усовершенствование и дальнейшее тестирование системы.

"Достигнутые результаты демонстрируют эффективность реализуемых решений и подтверждают успешность совместных усилий по подготовке системы к внедрению SAF-T UA в практическую деятельность крупных налогоплательщиков и контролирующих органов", - отмечают в ГНС.

СПРАВКА:

FE (File Errors) – это технические ошибки, выявляемые на этапе проверки структуры и целостности самого файла SAF-T UA.

RE (Record Errors) – это логические ошибки, возникающие внутри данных, когда файл технически верен, но информация в отдельных элементах не соответствует контрольным или аналитическим правилам проверки.

Типичные ошибки, устраненные при тестировании файла SAF-T RU:

RE-3 – "Проверка сбалансированности информации о запасах" - учтены ситуации о возможности неотображения в подразделе "Запасы" (PhysicalStock) данных о незавершенном производстве или браке, в случае если аналитический учет по счетам 23 и 24 не ведется по видам продукции.

- учтены ситуации о возможности неотображения в подразделе "Запасы" (PhysicalStock) данных о незавершенном производстве или браке, в случае если аналитический учет по счетам 23 и 24 не ведется по видам продукции. RE-4 – "Проверка сбалансированности внеоборотных активов" - учтены случаи, когда данные по отсроченным налоговым активам (счет 17) и долгосрочной дебиторской задолженности (счет 18) могут не отображаться в подразделе "Необоротные активы" (Assets). Это будет способствовать корректному отображению показателей и обеспечивает сбалансированность данных.

учтены случаи, когда данные по отсроченным налоговым активам (счет 17) и долгосрочной дебиторской задолженности (счет 18) могут не отображаться в подразделе "Необоротные активы" (Assets). Это будет способствовать корректному отображению показателей и обеспечивает сбалансированность данных. RE-7 – "Неправильно определен налоговый номер плательщика НДС" - обращено внимание на необходимость соблюдения порядка заполнения элемента "Регистрационные данные налогоплательщика" (TaxRegistration) в подразделе "Клиенты" (Customers), в частности: для физических лиц – регистрационный номер учетной карточки; для ФЛП – плательщиков НДС (в том числе аннулированных) – дополнительно "Вид налога" (TaxType), "ИНН" (TaxNumber), "Наименование контрагента" (Name).

Кроме того, для корректного сопоставления субсчетов, используемых для обобщения информации по отдельным (номенклатурным) группам запасов на отдельном субсчете (например, транспортно-заготовительные расходы) в "Таблице счетов" (TableOfAccounts) рекомендуется использовать счета:

200 – для производственных запасов,

289 – для товаров.

Это позволит избежать ошибок типа RE-1 – "Проверка кодов счетов/субсчетов".

ГНС призывает налогоплательщиков продолжать тестовое представление файла SAF-T UA. Это будет способствовать усовершенствованию качества данных и повышению готовности к полноценному внедрению формата SAF-T UA в ходе документальных проверок по запросу контролирующего органа.

Что такое SAF-T UA?

SAF-T UA – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).

Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков. В частности, налогоплательщиков чаще всего интересует:

нужно ли подавать отдельные файлы SAF-T UA в рамках соответствующих календарных лет;

может ли налогоплательщик заблаговременно формировать помесячные или поквартальные файлы SAF-T UA с полным набором данных за соответствующие периоды;

как должен формироваться SAF-T UA, если данные предприятия сохраняются в отдельных системах учета;

какие данные необходимо указывать о должностных лицах субъекта хозяйствования;

как предприятие должно обеспечить разграничение операций по первому событию и т.д.

Чтобы помочь бизнесу лучше ориентироваться, ДПС подготовлен очередной блок разъяснений. Налоговики уже сформировали ответы на 85 самых распространенных вопросов.

К тестированию Е-аудита уже присоединился. 41 налогоплательщик. Они сформировали и подали 415 SAF-T UA-файлов.