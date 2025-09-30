Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

48,79

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Обновление SAF-T UA от ГНС: как налоговики усовершенствовали систему электронного аудита

Государственная налоговая служба Украины, табличка
Налоговая усовершенствует стандартные аудиторские файлы SAF-T UA.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) представила Европейской бизнес ассоциации ключевые усовершенствования в системе представления стандартных аудиторских файлов SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine). Эти изменения реализованы по результатам анализа тестовых файлов, полученных от налогоплательщиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Внедренные изменения направлены на существенное повышение качества представления данных и минимизацию рисков технических ошибок.

Среди ключевых обновлений:

  • дополнение справочников по счетам;
  • усовершенствование проверки сбалансированности запасов и внеоборотных активов;
  • обновление формулы валидации данных.

В ходе мероприятия обсуждались практические аспекты внедрения системы электронного аудита и применения стандартного аудиторского файла SAF-T UA.

Специалисты ДПС рассказали участникам встречи о типичных технических ошибках, возникающих при формировании и представлении файлов SAF-T, а также предоставили разъяснения о механизме двухуровневого контроля (валидации) – первой и второй квитанции, классификации видов ошибок, причин их возникновения и правильности заполнения файлов SAF-T.

Также были предоставлены практические рекомендации по предварительной проверке данных, которую следует осуществлять перед отправкой.

Что такое SAF-T UA?

SAF-T UA   – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).

Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков.

Напомним, в начале сентября Государственная налоговая служба во время документальной проверки по бюджетному возмещению НДС впервые на практике использовала стандартный файл SAF-T UA .

Автор:
Татьяна Ковальчук