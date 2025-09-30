Обновление SAF-T UA от ГНС: как налоговики усовершенствовали систему электронного аудита

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) представила Европейской бизнес ассоциации ключевые усовершенствования в системе представления стандартных аудиторских файлов SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine). Эти изменения реализованы по результатам анализа тестовых файлов, полученных от налогоплательщиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Внедренные изменения направлены на существенное повышение качества представления данных и минимизацию рисков технических ошибок.

Среди ключевых обновлений:

дополнение справочников по счетам;

усовершенствование проверки сбалансированности запасов и внеоборотных активов;

обновление формулы валидации данных.

В ходе мероприятия обсуждались практические аспекты внедрения системы электронного аудита и применения стандартного аудиторского файла SAF-T UA.

Специалисты ДПС рассказали участникам встречи о типичных технических ошибках, возникающих при формировании и представлении файлов SAF-T, а также предоставили разъяснения о механизме двухуровневого контроля (валидации) – первой и второй квитанции, классификации видов ошибок, причин их возникновения и правильности заполнения файлов SAF-T.

Также были предоставлены практические рекомендации по предварительной проверке данных, которую следует осуществлять перед отправкой.

Что такое SAF-T UA?

SAF-T UA – это стандартный аудиторский файл, содержащий унифицированную финансовую и учетную информацию, которую подают крупные налогоплательщики по запросу налоговой во время проверки (в соответствии с п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса Украины).

Формат SAF-T UA новый и учитывает разнообразные учетные системы и технические нюансы плательщиков, налоговая служба получает уточняющие вопросы от плательщиков.

Напомним, в начале сентября Государственная налоговая служба во время документальной проверки по бюджетному возмещению НДС впервые на практике использовала стандартный файл SAF-T UA .