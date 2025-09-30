Запланована подія 2

Оновлення SAF-T UA від ДПС: як податківці вдосконалили систему електронного аудиту

Державна податкова служба України, табличка
Податкова вдосконалює стандартні аудиторські файли SAF-T UA.

Державна податкова служба України (ДПСУ) представила Європейській бізнес асоціації ключові вдосконалення у системі подання стандартних аудиторських файлів SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine). Ці зміни реалізовані за результатами аналізу тестових файлів, отриманих від платників податків. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Впроваджені зміни спрямовані на суттєве підвищення якості подання даних та мінімізацію ризиків технічних помилок.

Серед ключових оновлень:

  • доповнення довідників рахунками; 
  • удосконалення перевірки збалансованості запасів і необоротних активів; 
  • оновлення формули валідації даних.

Під час заходу обговорювалися практичні аспекти впровадження системи електронного аудиту та застосування стандартного аудиторського файлу SAF-T UA.

Фахівці ДПС розповіли учасникам зустрічі про типові технічні помилки, які виникають під час формування та подання файлів SAF-T, а також надали роз’яснення щодо механізму дворівневого контролю (валідації) – першої та другої квитанції, класифікації видів помилок, причин їх виникнення та правильності заповнення файлів SAF-T.

Також були надані практичні рекомендації щодо попередньої перевірки даних, яку варто здійснювати перед відправленням.

Що таке SAF-T UA?

SAF-T UA – це стандартний аудиторський файл, що містить уніфіковану фінансову та облікову інформацію, яку подають великі платники податків на запит податкової під час перевірки (відповідно до п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України).

Формат SAF-T UA є новим і враховує різноманітні облікові системи та технічні нюанси платників, податкова служба отримує уточнюючі запитання від платників.

Нагадаємо, на початку вересня Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці використала стандартний файл SAF-T UA.

Автор:
Тетяна Ковальчук