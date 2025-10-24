Податкова вперше отримала файл SAF-T UA без помилок

До Державної податкової служби вперше було подано тестовий стандартний аудиторський файл (SAF-T UA, Standard Audit File for Tax, Ukraine) без помилок типів FE (File Errors) та RE (Record Errors).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що це результат спільної взаємодії між ДПС та платниками податків, спрямованої на вдосконалення та подальше тестування системи.

"Досягнуті результати демонструють ефективність реалізованих рішень і підтверджують успішність спільних зусиль щодо підготовки системи до впровадження SAF-T UA у практичну діяльність великих платників податків та контролюючих органів", - наголошують в ДПС.

ДОВІДКА:

FE (File Errors) – це технічні помилки, які виявляються на етапі перевірки структури та цілісності самого файлу SAF-T UA.

RE (Record Errors) – це логічні помилки, що виникають усередині даних, коли файл технічно правильний, але інформація в окремих елементах не відповідає контрольним або аналітичним правилам перевірки.

Типові помилки, які усунуті під час тестування файлу SAF-T UA:

RE-3 – "Перевірка збалансованості інформації про запаси" - враховано ситуації щодо можливості невідображення у підрозділі "Запаси" (PhysicalStock) даних про незавершене виробництво або брак, у разі якщо аналітичний облік за рахунками 23 та 24 не ведеться за видами продукції.

- враховано ситуації щодо можливості невідображення у підрозділі "Запаси" (PhysicalStock) даних про незавершене виробництво або брак, у разі якщо аналітичний облік за рахунками 23 та 24 не ведеться за видами продукції. RE-4 – "Перевірка збалансованості необоротних активів" - враховано випадки, коли дані щодо відстрочених податкових активів (рахунок 17) та довгострокової дебіторської заборгованості (рахунок 18) можуть не відображатися у підрозділі "Необоротні активи" (Assets). Це сприятиме коректному відображенню показників і забезпечує збалансованість даних.

враховано випадки, коли дані щодо відстрочених податкових активів (рахунок 17) та довгострокової дебіторської заборгованості (рахунок 18) можуть не відображатися у підрозділі "Необоротні активи" (Assets). Це сприятиме коректному відображенню показників і забезпечує збалансованість даних. RE-7 – "Неправильно визначений податковий номер платника ПДВ"- звернуто увагу на необхідність дотримання порядку заповнення елемента "Реєстраційні дані платника податків" (TaxRegistration) у підрозділі "Клієнти" (Customers), зокрема: для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки; для ФОП – платників ПДВ (у тому числі анульованих) – додатково "Вид податку" (TaxType), "ІПН" (TaxNumber), "Найменування контрагента" (Name).

Крім того, для коректного зіставлення субрахунків, що використовуються для узагальнення інформації за окремими (номенклатурними) групами запасів на окремому субрахунку (наприклад, транспортно-заготівельні витрати) у "Таблиці рахунків" (TableOfAccounts) рекомендовано використовувати рахунки:

200 – для виробничих запасів,

289 – для товарів.

Це дозволить уникнути помилок типу RE-1 – "Перевірка кодів рахунків/субрахунків".

ДПС закликає платників податків продовжувати тестове подання файлу SAF-T UA. Це сприятиме вдосконаленню якості даних і підвищенню готовності до повноцінного впровадження формату SAF-T UA під час документальних перевірок на запит контролюючого органу.

Що таке SAF-T UA?

SAF-T UA – це стандартний аудиторський файл, що містить уніфіковану фінансову та облікову інформацію, яку подають великі платники податків на запит податкової під час перевірки (відповідно до п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України).

Формат SAF-T UA є новим і враховує різноманітні облікові системи та технічні нюанси платників, податкова служба отримує уточнюючі запитання від платників. Зокрема платників податків найчастіше цікавить:

чи потрібно подавати окремі файли SAF-T UA в рамах відповідних календарних років;

чи може платник податків завчасно формувати помісячні або поквартальні файли SAF-T UA з повним набором даних за відповідні періоди;

як повинен формуватися SAF-T UA, якщо дані суб’єкта господарювання зберігаються в окремих системах обліку;

які дані необхідно зазначати про посадових осіб суб’єкта господарювання;

як суб’єкт господарювання має забезпечити розмежування операцій за першою подією, тощо.

Щоб допомогти бізнесу краще орієнтуватися ДПС підготовлено черговий блок роз’яснень. Податківці вже сформували відповіді на 85 найпоширеніших питань.

Наразі до тестування Е-аудиту вже долучився 41 платник податків. Вони сформували та подали 415 SAF-T UA -файлів.