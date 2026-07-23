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ГНС Украины и Mastercard объявили о совместных цифровых проектах: какие направления будут развивать

Леся Карнаух, Инга Андреева
ГНСУ подписала меморандум по Mastercard / ДПСУ

Государственная налоговая служба Украины и Mastercard объединяют усилия по разработке новых технологических решений в сфере уплаты налогов. Стороны подписали меморандум, предусматривающий оплату налогов максимально удобной и технологичной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Вместе с Mastercard мы объединим государственные технологии с лучшим платежным опытом, чтобы взаимодействие с налоговой стало для каждого незаметным и простым", - подчеркнула глава налоговой Леся Карнаух.

Сотрудничество будет сосредоточено на трех ключевых направлениях для стимулирования безналичных расчетов и повышения финансовой грамотности:

  • развитие безналичных расчетов для прозрачной экономики посредством исследования международного опыта проведения фискальных лотерей и возможности использования таких инструментов в Украине;
  • развитие цифровых сервисов для налогоплательщиков через наработку новых решений для Электронного кабинета плательщика, которые сделают уплату налогов, сборов и других платежей более быстрой и удобной;
  • повышение финансовой и налоговой грамотности через разработку образовательных материалов для предпринимателей по использованию бизнес-счетов, карт и автоматизации платежей.

"Мы стремимся, чтобы удобные и безопасные безналичные расчеты были доступны повсюду, где это необходимо пользователю - в торговых точках, городской инфраструктуре, а также в государственных сервисах", - прокомментировала генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева и добавила, что современные цифровые решения будут способствовать дальнейшему развитию экономики.

Напомним, в июне ГНСУ и налоговая и таможенная служба Великобритании официально подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании, определяющий конкретные шаги взаимодействия на ближайшие три года.

Автор:
Татьяна Ковальчук