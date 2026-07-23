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ДПС України і Mastercard оголосили про спільні цифрові проєкти: які напрямки розвиватимуть

Леся Карнаух, Інга Андреєва
ДПСУ підписала меморандум з Mastercard / ДПСУ

Державна податкова служба України та Mastercard об'єднують зусилля для розробки нових технологічних рішень у сфері сплати податків. Сторони підписали меморандум, який передбачає зробити оплату податків максимально зручною та технологічною. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Разом із Mastercard ми поєднаємо державні технології з найкращим платіжним досвідом, щоб взаємодія з податковою стала для кожного непомітною та простою", – наголосила очільниця податкової Леся Карнаух.

Співпраця буде зосереджена на трьох ключових напрямах для стимулювання безготівкових розрахунків та підвищення фінансової грамотності:

  • розвиток безготівкових розрахунків задля прозорої економіки через дослідження міжнародного досвіду проведення фіскальних лотерей та можливості використання таких інструментів в Україні; 
  • розвиток цифрових сервісів для платників податків через напрацювання нових рішень для Електронного кабінету платника, які зроблять сплату податків, зборів та інших платежів швидшою і зручнішою; 
  • підвищення фінансової та податкової грамотності через розробку освітніх матеріалів для підприємців щодо використання бізнес-рахунків, карток та автоматизації платежів.

"Ми прагнемо, щоби зручні та безпечні безготівкові розрахунки були доступні всюди, де це необхідно користувачу – в торгових точках, міській інфраструктурі, а також у державних сервісах", – прокоментувала генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва і додала, що сучасні цифрові рішення сприятимуть подальшому розвитку прозорої безготівкової економіки Україні.

Нагадаємо, у червні ДПСУ та податкова і митна служба Великої Британії офіційно підписали оновлений Меморандум про взаєморозуміння, який визначає конкретні кроки взаємодії на найближчі три роки.

Автор:
Тетяна Ковальчук