Goldman Sachs выходит из рынка РФ: банк продал свой бизнес

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group полностью покидает российский рынок, продав свой бизнес компании Balchug Capital. Соответствующий указ о разрешении соглашения подписал президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает Вloomberg.

По данным источников, банк заключил обязывающее соглашение о продаже своей дочерней компании, работавшей в России с 1998 года. Goldman Sachs стал одним из немногих западных банков, полностью вышедших из страны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кто покупает российский бизнес Goldman Sachs

Покупателем банковского бизнеса стала компания Balchug Capital, зарегистрированная в Армении. Ее руководитель – Дэвид Амарян, бывший менеджер хедж-фонда, активно скупающий недвижимость в России с начала войны в Украине.

Ранее Амарян работал в Alliance Bernstein Holding LP, Citigroup Inc. и московскому инвестиционному банку "Тройка Диалог".

"Мы тесно сотрудничали со всеми соответствующими органами власти, чтобы обеспечить полное соответствие этой транзакции всем местным и международным законам и санкциям", – заявил Амарян. По его словам, банк будет играть ключевую роль в финансовом портфеле компании.

Отмечается, что банк входил в топ-250 финансовых учреждений страны по размеру активов (занимает 230 место). В то же время новый собственник планирует интегрировать банк в свою финансовую структуру, несмотря на международные санкции и ограничения.

Это не первый случай продажи западного банковского бизнеса в России. Ранее Путин разрешил французскому банку Natixis продать свой бизнес, а в январе этого года ING Groep NV договорился о продаже своих активов компании Global Development JSC.

Однако некоторые крупные финансовые учреждения, такие как Citigroup Inc., хотя и ограничили свою деятельность в России, все еще сохраняют значительные финансовые активы в стране.

Добавим, кроме Goldman Sachs, еще один американский банк – Citibank свернул свою деятельность в РФ. Citibank входил в топ-20 в РФ по размеру активов, однако 15 ноября 2024 года российская "дочка" банка закрыла последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами.