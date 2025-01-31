- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Goldman Sachs выходит из рынка РФ: банк продал свой бизнес
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group полностью покидает российский рынок, продав свой бизнес компании Balchug Capital. Соответствующий указ о разрешении соглашения подписал президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает Вloomberg.
По данным источников, банк заключил обязывающее соглашение о продаже своей дочерней компании, работавшей в России с 1998 года. Goldman Sachs стал одним из немногих западных банков, полностью вышедших из страны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Кто покупает российский бизнес Goldman Sachs
Покупателем банковского бизнеса стала компания Balchug Capital, зарегистрированная в Армении. Ее руководитель – Дэвид Амарян, бывший менеджер хедж-фонда, активно скупающий недвижимость в России с начала войны в Украине.
Ранее Амарян работал в Alliance Bernstein Holding LP, Citigroup Inc. и московскому инвестиционному банку "Тройка Диалог".
"Мы тесно сотрудничали со всеми соответствующими органами власти, чтобы обеспечить полное соответствие этой транзакции всем местным и международным законам и санкциям", – заявил Амарян. По его словам, банк будет играть ключевую роль в финансовом портфеле компании.
Отмечается, что банк входил в топ-250 финансовых учреждений страны по размеру активов (занимает 230 место). В то же время новый собственник планирует интегрировать банк в свою финансовую структуру, несмотря на международные санкции и ограничения.
Это не первый случай продажи западного банковского бизнеса в России. Ранее Путин разрешил французскому банку Natixis продать свой бизнес, а в январе этого года ING Groep NV договорился о продаже своих активов компании Global Development JSC.
Однако некоторые крупные финансовые учреждения, такие как Citigroup Inc., хотя и ограничили свою деятельность в России, все еще сохраняют значительные финансовые активы в стране.
Добавим, кроме Goldman Sachs, еще один американский банк – Citibank свернул свою деятельность в РФ. Citibank входил в топ-20 в РФ по размеру активов, однако 15 ноября 2024 года российская "дочка" банка закрыла последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами.