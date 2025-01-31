Goldman Sachs виходить із ринку РФ: банк продав свій бізнес

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs Group Inc. повністю залишає російський ринок, продавши свій бізнес компанії Balchug Capital. Відповідний указ про дозвіл на угоду підписав президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє Вloomberg.

За даними джерел, банк уклав зобов’язуючу угоду про продаж своєї дочірньої компанії, яка працювала в Росії з 1998 року. Goldman Sachs став одним із небагатьох західних банків, які повністю вийшли з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Хто купує російський бізнес Goldman Sachs

Покупцем банківського бізнесу стала компанія Balchug Capital, зареєстрована у Вірменії. Її керівник – Девід Амарян, колишній менеджер хедж-фонду, який активно скуповує нерухомість у Росії з початку війни в Україні.

Раніше Амарян працював в AllianceBernstein Holding LP, Citigroup Inc. і московському інвестиційному банку "Тройка Діалог".

"Ми тісно співпрацювали з усіма відповідними органами влади, щоб забезпечити повну відповідність цієї транзакції всім місцевим і міжнародним законам і санкціям", – заявив Амарян. За його словами, банк відіграватиме ключову роль у фінансовому портфелі компанії.

Зазначається, що банк входив до топ-250 фінансових установ країни за розміром активів (займає 230 місце). Водночас, новий власник планує інтегрувати банк у свою фінансову структуру, попри міжнародні санкції та обмеження.

Це не перший випадок продажу західного банківського бізнесу в росії. Раніше путін дозволив французькому банку Natixis продати свій бізнес, а в січні цього року ING Groep NV домовився про продаж своїх активів компанії Global Development JSC.

Проте деякі великі фінансові установи, такі як Citigroup Inc., хоч і обмежили свою діяльність у рф, все ще зберігають значні фінансові активи в країні.

Додамо, окрім Goldman Sachs, ще один американський банк - Citibank згорнув свою діяльність в РФ. Citibank входив до топ-20 в РФ за розміром активів, проте 15 листопада 2024 року російська "дочка" банку закрила останнє діюче відділення, що працювало з роздрібними клієнтами.