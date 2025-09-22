Гонконг ограничивает авиарейсы из-за супертайфуна "Рагаса"

Международный аэропорт Гонконга с 23 по 25 сентября приостановит большинство рейсов из-за приближающегося супертайфуна "Рагаса", который станет одним из самых сильных за последние десятилетия. Cathay Pacific уже отменила более 500 рейсов, а аэропорт готовится к чрезвычайным мерам безопасности и обслуживанию пассажиров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Администрация аэропорта Гонконга сообщила, что все рейсы будут ограничены с 18:00 23 сентября до 6:00 25 сентября из-за приближающегося супертайфуна "Рагаса". Хотя аэропорт будет открытым, количество рейсов значительно сократится.

Главный перевозчик города Cathay Pacific Airways объявила об отмене более 500 рейсов, которые постепенно возобновятся в четверг. Другие местные авиакомпании также отменили штрафы за изменение билетов для удобства пассажиров.

Администрация аэропорта начала подготовку к тайфуну, охватив такие сферы как безопасность на перроне, выполнение полетов, обслуживание пассажиров, наземные транспортные услуги и зоны отдыха персонала. Неиспользуемые самолеты будут эвакуированы, чтобы избежать повреждений.

Супертайфун "Рагаса" уже усилился до уровня супертайфуна со скоростью ветра 230 км/ч, что соответствует урагану 4 категории. По данным обсерватории, шторм движется в Гонконг и ожидается на суше в среду над провинцией Гуандун.

Закрытие аэропорта подчеркивает риски для 7,5 миллиона жителей города и его экономики. Средний объем обслуживания аэропорта – 1100 рейсов и 190 000 пассажиров в день, или 58 млн путешественников за 12 месяцев до августа 2025 года.

За последние годы это один из самых сильных тайфунов, повлиявших на работу аэропорта.

