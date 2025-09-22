Гонконг обмежує авіарейси через супертайфун "Рагаса"

Міжнародний аеропорт Гонконгу з 23 по 25 вересня призупинить більшість рейсів через наближення супертайфуну “Рагаса”, який стане одним із найсильніших за останні десятиліття. Cathay Pacific вже скасувала понад 500 рейсів, а аеропорт готується до надзвичайних заходів безпеки та обслуговування пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Адміністрація аеропорту Гонконгу повідомила, що всі рейси будуть обмежені з 18:00 23 вересня до 6:00 25 вересня через наближення супертайфуну "Рагаса". Хоч аеропорт залишатиметься відкритим, кількість рейсів значно скоротиться.

Головний перевізник міста Cathay Pacific Airways, оголосила про скасування понад 500 рейсів, які поступово відновляться у четвер. Інші місцеві авіакомпанії також скасували штрафи за зміни квитків для зручності пасажирів.

Адміністрація аеропорту розпочала підготовку до тайфуну, охопивши такі сфери, як безпека на пероні, виконання польотів, обслуговування пасажирів, наземні транспортні послуги та зони відпочинку персоналу. Літаки, що не використовуються, будуть евакуйовані, щоб уникнути пошкоджень.

Супертайфун "Рагаса" вже посилився до рівня супертайфуну зі швидкістю вітру 230 км/год, що відповідає урагану 4 категорії. За даними обсерваторії, шторм рухається до Гонконгу і очікується на суші у середу над провінцією Гуандун.

Закриття аеропорту підкреслює ризики для 7,5 мільйонів мешканців міста та його економіки. Середній обсяг обслуговування аеропорту — 1100 рейсів та 190 000 пасажирів на день, або 58 млн мандрівників за 12 місяців до серпня 2025 року.

За останні роки це один із найсильніших тайфунів, що вплинули на роботу аеропорту.

