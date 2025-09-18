Google DeepMind заявляет об "историческом" прорыве ИИ в решении задач

Версия модели Gemini 2.5 от Google DeepMind смогла решить сложную задачу из реального мира, с которой не справились люди-программисты. Это сделало ее первой моделью ИИ, получившей золотую медаль на международном соревновании по программированию, состоявшемся в этом месяце в Азербайджане.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал The Guardian.

Google DeepMind сравнила этот шаг с победой компьютера Deep Blue над Гарри Каспаровым в шахматах в 1997 году и триумфом ИИ над чемпионом мира по Го в 2016-м.

В соревновании модель менее чем за полчаса смогла просчитать бесконечное количество вариантов, чтобы провести жидкость через систему трубопроводов в несколько взаимосвязанных резервуаров и сделать это максимально быстро. Ни одна из человеческих команд, даже топовые участники из университетов Китая и Японии, не справилась с задачей.

ИИ провалил 2 из 12 задач, однако по общему результату занял второе место среди 139 сильнейших студенческих программистов мира. Google назвала это "историческим моментом на пути к AGI (искусственному общему интеллекту)".

"Для меня это момент, эквивалентный Deep Blue в шахматах и AlphaGo в Го. И даже больше, ведь речь идет о реальных задачах, а не только о замкнутой среде вроде игр. Именно поэтому я считаю, что этот прорыв может трансформировать многие научные и инженерные дисциплины", - сказал Квок Ле, вице-президент Google DeepMind, упомянув, в частности, разработку лекарств и микрочипов.

Модель является универсальной, но ее специально тренировали для очень сложных задач по кодированию, математике и логике. По словам Google, она показала уровень "топ-20 программиста мира".

Компания отметила: "Решение сложных задач на таких соревнованиях требует глубокого абстрактного мышления, креативности, способности синтезировать новые решения для задач, которые никогда раньше не видел, и настоящего искрометного интеллекта".

Не все эксперты разделяют эйфорию. Профессор Стюарт Рассел (Университет Калифорнии, Беркли) заявил, что "заявления об эпохальном характере кажутся преувеличенными". По его мнению, победа Deep Blue в шахматах оказала "нулевое влияние на прикладной мир ИИ" , хотя успех на ICPC ( Международная студенческая олимпиада по программированию ) является значимым, ведь код должен был реально работать на тестах.

Майкл Вулдридж, профессор Оксфордского университета, признал достижения поразительным, но усомнился, насколько большие вычислительные ресурсы требовались. Google лишь подтвердила, что они значительно превышают возможности среднего пользователя, подписанного на сервис Google AI Ultra за $250 в месяц.

Директор ICPC доктор Билл Поучер заявил: " Успех Gemini на этом уровне - ключевой момент в определении стандартов и инструментов ИИ для следующего поколения".

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Четыре исторических прорыва машинного интеллекта

1957 – Перцептрон

Фрэнк Розенблатт (Корнельский университет) создал теорию "автомата, воспринимающего и распознающего" и назвал его перцептроном. Устройство умело учиться распознавать шаблоны визуальной, электрической или звуковой информации, подобно человеческому мозгу. В 1958 году он построил машину размером в комнату — один из первых прорывов в области нейросетей.

1997 – Deep Blue

В мае 1997 года IBM Deep Blue стал первым компьютером, победившим действующего чемпиона мира Гарри Каспарова в шахматах по стандартным правилам. Это явилось переломным моментом в развитии вычислительной мощности, хотя борьба была напряженной.

2016 – AlphaGo

ИИ-компания DeepMind (Демис Хассабис) создала AlphaGo, победившую южнокорейского чемпиона Ли Седоля со счетом 4:1 в игре Го, известной своей сложностью. Некоторые ходы AlphaGo, в том числе легендарный "ход 37" , считались признаком подлинного творческого мышления.

2020 – AlphaFold

Еще один прорыв от DeepMind – программа AlphaFold, которая научилась предусматривать 3D-структуры белков. Это помогло понять ключевые биологические процессы и, наконец, принесло Демису Хассабису и Джону Джамперу Нобелевскую премию по химии в 2024 году.