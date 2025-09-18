Google DeepMind заявляє про "історичний" прорив ШІ у розв’язанні задач

Версія моделі Gemini 2.5 від Google DeepMind змогла розв’язати складну задачу з реального світу, з якою не впоралися люди-програмісти. Це зробило її першою моделлю ШІ, яка здобула золоту медаль на міжнародному змаганні з програмування, що відбулося цього місяця в Азербайджані.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал The Guardian.

Google DeepMind порівняла цей крок із перемогою комп’ютера Deep Blue над Гаррі Каспаровим у шахах у 1997 році та тріумфом ШІ над чемпіоном світу з Ґо у 2016-му.

У змаганні модель менш ніж за пів години змогла прорахувати нескінченну кількість варіантів, щоб провести рідину через систему трубопроводів до кількох взаємопов’язаних резервуарів і зробити це максимально швидко. Жодна з людських команд, навіть топові учасники з університетів Китаю та Японії, не впоралася із завданням.

ШІ провалив 2 із 12 задач, проте за загальним результатом посів друге місце серед 139 найсильніших студентських програмістів світу. Google назвала це "історичним моментом на шляху до AGI (штучного загального інтелекту)".

"Для мене це момент, еквівалентний Deep Blue у шахах та AlphaGo у Ґо. І навіть більше, адже йдеться про реальні завдання, а не лише про замкнене середовище на кшталт ігор. Саме тому я вважаю, що цей прорив може трансформувати багато наукових та інженерних дисциплін", — сказав Квок Ле, віцепрезидент Google DeepMind, згадавши, зокрема, розробку ліків і мікрочипів.

Модель є універсальною, але її спеціально тренували для дуже складних завдань із кодування, математики та логіки. За словами Google, вона показала рівень "топ-20 програміста світу".

Компанія зазначила: "Розв’язання складних завдань на таких змаганнях вимагає глибокого абстрактного мислення, креативності, здатності синтезувати нові рішення для задач, яких ніколи раніше не бачив, і справжнього іскрометного інтелекту".

Не всі експерти поділяють ейфорію. Професор Стюарт Рассел (Університет Каліфорнії, Берклі) заявив, що "заяви про епохальний характер здаються перебільшеними". На його думку, перемога Deep Blue у шахах мала "нульовий вплив на прикладний світ ШІ", хоча успіх на ICPC (Міжнародна студентська олімпіада з програмування) є значущим, адже код мусив реально працювати на тестах.

Майкл Вулдридж, професор Оксфордського університету, визнав досягнення вражаючим, але засумнівався, наскільки великі обчислювальні ресурси були потрібні. Google лише підтвердила, що вони значно перевищують можливості середнього користувача, який підписаний на сервіс Google AI Ultra за $250 на місяць.

Директор ICPC доктор Білл Поучер заявив: "Успіх Gemini на цьому рівні — ключовий момент у визначенні стандартів та інструментів ШІ для наступного покоління".

Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Чотири історичні прориви машинного інтелекту

1957 — Перцептрон

Френк Розенблатт (Корнельський університет) створив теорію "автомата, що сприймає та розпізнає" і назвав його перцептроном. Пристрій умів навчатися розпізнавати шаблони візуальної, електричної чи звукової інформації, подібно до людського мозку. У 1958 році він збудував машину розміром із кімнату — один із перших проривів у сфері нейромереж.

1997 — Deep Blue

У травні 1997 року IBM Deep Blue став першим комп’ютером, що переміг чинного чемпіона світу Гаррі Каспарова у шахах за стандартними правилами. Це стало переломним моментом у розвитку обчислювальної потужності, хоча боротьба була напруженою.

2016 — AlphaGo

ШІ-компанія DeepMind (Деміс Хассабіс) створила AlphaGo, яка перемогла південнокорейського чемпіона Лі Седоля із рахунком 4:1 у грі Ґо, відомій своєю складністю. Деякі ходи AlphaGo, зокрема легендарний "хід 37", вважалися ознакою справжнього творчого мислення.

2020 — AlphaFold

Ще один прорив від DeepMind — програма AlphaFold, яка навчилася передбачати 3D-структури білків. Це допомогло зрозуміти ключові біологічні процеси та врешті принесло Демісу Хассабісу та Джону Джамперу Нобелівську премію з хімії у 2024 році.