Google подтвердил масштабную фишинговую атаку на пользователей Gmail

Компания Google подтвердила новую масштабную фишинговую атаку, нацеленную на пользователей Gmail. Злоумышленники использовали метод социальной инженерии, маскируя вредоносные электронные письма под официальные сообщения сервиса аккаунтов Google.

Об этом сообщает американское издание Forbes.

Целью атаки по-прежнему было получение доступа к аккаунтам жертв.

Известно, что электронные письма выглядели убедительно — они содержали просьбу перейти по ссылке, чтобы "решить проблему с учетной записью". Впрочем, мог привести к потере контроля над электронной почтой.

Google уже ликвидировал уязвимость, однако компания признает, что борьба с киберугрозами непрерывна. После каждой поправки злоумышленники ищут новые лазейки, и во многих случаях им это удается.

Google отмечает главное правило кибергигиены: ни одно официальное письмо Google не содержит просьб изменить пароль или принять меры по учетной записи по внешним ссылкам.

Пользователям рекомендуется игнорировать любые непредсказуемые обращения типа писем или звонков от техподдержки Google, Microsoft, Meta или других крупных компаний. Такие сообщения – это всегда мошенничество, цель которого – похитить ваши личные данные, финансовую информацию или доступ к другим сервисам, связанным с Gmail.

В ФБР отметили, что злоумышленники могут выдавать себя даже за сотрудников правоохранительных органов, но отметили, что настоящие представители таких служб никогда не связываются с гражданами подобным образом.

Напомним, в 2023 году Google добавил "синюю галочку" для писем электронной почты Gmail. Новая отметка появилась рядом с именами отправителей, подтвердивших свою личность из-за функции BIMI.