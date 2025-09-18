Google построит четыре инфраструктурных хаба в Африке: как это изменит интернет-связь на континенте

Американский техногигант Google планирует построить четыре новых инфраструктурных узла в Африке. Это стратегическое решение призвано соединить новые подводные волоконно-оптические кабели компании с континентом, чтобы значительно улучшить доступ к интернету.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По словам управляющего директора Google в Африке Алекса Окоси, хабы, включающие посадочные станции и центры обработки данных, обеспечат связь между кабелями и севером, западом, югом и востоком континента. Финансирование проекта будет поступать непосредственно от Google. Хотя конкретные цифры не разглашаются, инвестиции уже "несомненно превысили" $1 миллиард, о котором компания заявляла в 2021 году.

Новая инфраструктура призвана решить проблему нестабильной и дорогой интернет-связи в Африке, которая часто прерывается из-за повреждений подводных кабелей. Ожидается, что два новых кабеля Google, Equiano и Umoja будут проложены уже в этом году, а строительство хабов завершится в течение трех лет. Это может помочь телекоммуникационным компаниям, таким как MTN Group и Vodacom Group, снизить стоимость широкополосного доступа для клиентов.

Учитывая, что у Африки наиболее быстро растущее и молодое население в мире, интерес к технологиям, в частности искусственного интеллекта, стремительно растет. Другие крупные игроки, например Microsoft, также активно инвестируют в регион, что свидетельствует о его значительном потенциале.

Ранее сообщалось о том, что Google инвестирует $6,8 млрд в Великобританию и откроет дата-центр возле Лондона. Анонс совпал с запланированным государственным визитом президента США Дональда Трампа в страну, в ходе которой ожидаются масштабные бизнес-соглашения.