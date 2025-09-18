Google побудує чотири інфраструктурні хаби в Африці: як це змінить інтернет-зв'язок на континенті

Американський техногігант Google планує побудувати чотири нові інфраструктурні вузли в Африці. Це стратегічне рішення має на меті з'єднати нові підводні волоконно-оптичні кабелі компанії з континентом, щоб значно поліпшити доступ до інтернету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За словами керуючого директора Google в Африці Алекса Окосі, хаби, що включатимуть посадочні станції та центри обробки даних, забезпечать зв'язок між кабелями та північчю, заходом, півднем і сходом континенту. Фінансування проєкту надходитиме безпосередньо від Google. Хоча конкретні цифри не розголошуються, інвестиції вже "безперечно перевищили" $1 мільярд, про який компанія заявляла у 2021 році.

Нова інфраструктура покликана вирішити проблему нестабільного та дорогого інтернет-зв'язку в Африці, який часто переривається через пошкодження підводних кабелів. Очікується, що два нові кабелі Google, Equiano та Umoja, будуть прокладені вже цього року, а будівництво хабів завершиться протягом трьох років. Це може допомогти телекомунікаційним компаніям, таким як MTN Group та Vodacom Group, знизити вартість широкосмугового доступу для клієнтів.

Враховуючи, що Африка має найшвидше зростаюче та наймолодше населення у світі, інтерес до технологій, зокрема штучного інтелекту, стрімко зростає. Інші великі гравці, як-от Microsoft, також активно інвестують в регіон, що свідчить про його значний потенціал.

Раніше повідомлялося про те, що Google інвестує $6,8 млрд у Велику Британію та відкриє дата-центр біля Лондона. Анонс збігся із запланованим державним візитом президента США Дональда Трампа до країни, під час якого очікуються масштабні бізнес-угоди.