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Горючее на украинских АЗС почти не дорожает, хотя европейские цены на дизель быстро растут
Цены на украинских АЗС на этой неделе остаются относительно стабильными, хотя европейские котировки на дизельное топливо быстро выросли до $1000 за тонну, что могло бы сказаться и на розничном рынке.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.
Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", средняя цена бензина А-95 на АЗС в стране за неделю добавила всего 3 копейки и составляет 74,63 грн/л. Дизельное горючее подорожало на 1 копейку, до 76,02 грн/л.
Единичные сети показали большие ценовые колебания. К примеру, сеть "Маркет" после выходных подняла цену на бензин на 1 грн/л — до 74,90 грн/л, а на АЗК Neftek бензин подорожал на 50 копеек за литр. В то же время сеть "Автотранс" снизила цену бензина на 1 грн/л – до 74,98 грн/л, скорректировав ценовой разрыв с конкурентом BVS.
На дизельном топливе после снижения цен в первой половине недели начался постепенный рост. Некоторые сети, как Chipo и Катрал, увеличили цену на дизель на 50 коп./л и 1 грн/л соответственно, тогда как AMIC, БРСМ-Нефть, Parallel и другие немного снизили цену.
Как отмечают анаитики, возвращение европейских котировок к росту поставило на паузу дальнейшее удешевление дизельного горючего. Если европейские котировки и дальше будут расти, давление на розничный рынок будет только усиливаться
Автогаз остается единственным видом горючего с тенденцией к удешевлению. За неделю оптовая цена на сжиженный газ выросла на 490 грн/т до 63 200 грн/т (34,13 грн/л), а розничная — наоборот, упала на 20 коп./л, до 40,02 грн/л. Это сужает разницу между оптовыми и розничными ценами.
Среди сетей низкую цену на автогаз удерживает "Авантаж 7" - 37,45 грн/л (-50 коп./л), а на уровне станций самые выгодные предложения от "БРСМ-Нефть" и Marshal в Житомирской области - 35,99 грн/л.
Сравнение цен на LPG с бензином показывает, что автогаз остается дешевле менее чем на 54%, что поддерживает его конкурентность и увеличивает объемы продаж, хотя и на 10% ниже прошлогодних.
Текущий возврат европейских котировок и геополитические сложности — от остановки экспорта дизеля из РФ до обострения на Ближнем Востоке — могут вызвать повышение цен в ближайшие дни, особенно на дизельное топливо.
Напомним, по состоянию на вечер пятницы, 10 июля, по сравнению с 3 июля, средняя оптовая цена дизельного горючего в Украине выросла на 4,58 грн/л — до 70,36 грн/л.