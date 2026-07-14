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Пальне на українських АЗС майже не дорожчає, хоч європейські ціни на дизель швидко зростають

азс
Ціни на дизельне пальне в Україні залишаються майже стабільними / Depositphotos

Ціни на українських АЗС цього тижня залишаються відносно стабільними, хоча європейські котирування на дизельне пальне швидко зросли до понад $1000 за тонну, що могло б позначитися і на роздрібному ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", середня ціна бензину А-95 на АЗС у країні за тиждень додала лише 3 копійки і наразі становить 74,63 грн/л. Дизельне пальне здорожчало на 1 копійку, до 76,02 грн/л.

Поодинокі мережі показали більші цінові коливання. Наприклад, мережа "Маркет" після вихідних підняла ціну на бензин на 1 грн/л — до 74,90 грн/л, а на АЗК Neftek бензин подорожчав на 50 копійок за літр. У той же час мережа "Автотранс" знизила ціну бензину на 1 грн/л — до 74,98 грн/л, скоригувавши ціновий розрив із конкурентом BVS.

На дизельному пальному після зниження цін у першій половині тижня почалося поступове зростання. Деякі мережі, як Chipo і "Катрал", збільшили ціну на дизель на 50 коп./л і 1 грн/л відповідно, тоді як AMIC, "БРСМ-Нафта", Parallel та інші трохи знизили ціну.

Як зазначають анаітики, повернення європейських котирувань до зростання поставило на паузу подальше здешевшання дизельного пального. Якщо європейські котирування й надалі зростатимуть, тиск на роздрібний ринок лише посилюватиметься

Автогаз залишається єдиним видом пального з тенденцією до здешевшання. За тиждень гуртова ціна на скраплений газ зросла на 490 грн/т, до 63 200 грн/т (34,13 грн/л), а роздрібна — навпаки, впала на 20 коп./л, до 40,02 грн/л. Це звужує різницю між гуртовими та роздрібними цінами.

Серед мереж найнижчу ціну на автогаз утримує "Авантаж 7" — 37,45 грн/л (-50 коп./л), а на рівні станцій найвигідніші пропозиції від "БРСМ-Нафта" і Marshal в Житомирській області — 35,99 грн/л.

Порівняння цін на LPG із бензином показує, що автогаз залишається дешевшим менш ніж на 54%, що підтримує його конкурентність і збільшує обсяги продажу, хоч і на 10% нижчі за торішні.

Поточне повернення європейських котирувань і геополітичні складнощі — від зупинки експорту дизеля з РФ до загострення на Близькому Сході — можуть викликати підвищення цін найближчими днями, особливо на дизельне пальне.

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 10 липня, порівняно з 3 липня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні зросла на 4,58 грн/л — до 70,36 грн/л.

Автор:
Тетяна Ковальчук