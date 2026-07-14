Пальне на українських АЗС майже не дорожчає, хоч європейські ціни на дизель швидко зростають

Ціни на українських АЗС цього тижня залишаються відносно стабільними, хоча європейські котирування на дизельне пальне швидко зросли до понад $1000 за тонну, що могло б позначитися і на роздрібному ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", середня ціна бензину А-95 на АЗС у країні за тиждень додала лише 3 копійки і наразі становить 74,63 грн/л. Дизельне пальне здорожчало на 1 копійку, до 76,02 грн/л.

Поодинокі мережі показали більші цінові коливання. Наприклад, мережа "Маркет" після вихідних підняла ціну на бензин на 1 грн/л — до 74,90 грн/л, а на АЗК Neftek бензин подорожчав на 50 копійок за літр. У той же час мережа "Автотранс" знизила ціну бензину на 1 грн/л — до 74,98 грн/л, скоригувавши ціновий розрив із конкурентом BVS.

На дизельному пальному після зниження цін у першій половині тижня почалося поступове зростання. Деякі мережі, як Chipo і "Катрал", збільшили ціну на дизель на 50 коп./л і 1 грн/л відповідно, тоді як AMIC, "БРСМ-Нафта", Parallel та інші трохи знизили ціну.

Як зазначають анаітики, повернення європейських котирувань до зростання поставило на паузу подальше здешевшання дизельного пального. Якщо європейські котирування й надалі зростатимуть, тиск на роздрібний ринок лише посилюватиметься

Автогаз залишається єдиним видом пального з тенденцією до здешевшання. За тиждень гуртова ціна на скраплений газ зросла на 490 грн/т, до 63 200 грн/т (34,13 грн/л), а роздрібна — навпаки, впала на 20 коп./л, до 40,02 грн/л. Це звужує різницю між гуртовими та роздрібними цінами.

Серед мереж найнижчу ціну на автогаз утримує "Авантаж 7" — 37,45 грн/л (-50 коп./л), а на рівні станцій найвигідніші пропозиції від "БРСМ-Нафта" і Marshal в Житомирській області — 35,99 грн/л.

Порівняння цін на LPG із бензином показує, що автогаз залишається дешевшим менш ніж на 54%, що підтримує його конкурентність і збільшує обсяги продажу, хоч і на 10% нижчі за торішні.

Поточне повернення європейських котирувань і геополітичні складнощі — від зупинки експорту дизеля з РФ до загострення на Близькому Сході — можуть викликати підвищення цін найближчими днями, особливо на дизельне пальне.

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 10 липня, порівняно з 3 липня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні зросла на 4,58 грн/л — до 70,36 грн/л.