Госдеп США одобрил продажу Украине запчастей для военной техники на $185 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине запасных частей для систем вооружения и транспортных средств на сумму около 185 млн долларов. Решение было принято 6 февраля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госдеп .

Запасные части класса IX и связанное оборудование предназначены для поддержки транспортных средств и систем вооружения, поставляемых армией США, а также для обеспечения логистики и программной поддержки.

Продажа направлена на улучшение безопасности Украины и укрепление ее способности поддерживать высокие эксплуатационные показатели военной техники.

По оценке Госдепа, эти запчасти повысят эффективность боя, улучшат логистику и снизят финансовую нагрузку благодаря более быстрому и более устойчивому циклу ремонта. В то же время продажи не изменят военный баланс в регионе и не повлияют на обороноспособность США.

Главный подрядчик будет выбран среди утвержденных поставщиков. На данный момент не предусмотрено назначение дополнительных представителей правительства США или подрядчика в Украину, а какие-либо соглашения о компенсации будут определяться отдельно во время переговоров.

Добавим, в сентябре прошлого года США впервые одобрили продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL.