Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,09

42,95

EUR

51,15

50,95

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн

Україна та США
США нададуть Україні запасні частини для озброєння та транспорту / Урядовий портал

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні запасних частин для систем озброєння та транспортних засобів на суму близько 185 млн доларів. Рішення було ухвалене 6 лютого 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держдеп.

Запасні частини класу IX та пов’язане обладнання призначені для підтримки транспортних засобів і систем озброєння, що постачаються армією США, а також для забезпечення логістики та програмної підтримки.

Продаж спрямований на покращення безпеки України та зміцнення її спроможності підтримувати високі експлуатаційні показники військової техніки.

За оцінкою Держдепу, ці запчастини підвищать ефективність бою, покращать логістику та зменшать фінансове навантаження завдяки швидшому та більш стійкому циклу ремонту. Водночас, продаж не змінить військового балансу в регіоні і не вплине на обороноздатність США.

Головний підрядник буде обраний серед затверджених постачальників. На даний момент не передбачено призначення додаткових представників уряду США чи підрядника в Україну, а будь-які угоди про компенсацію визначатимуться окремо під час переговорів.

Додамо, у вересні минулого року США вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.

Автор:
Тетяна Гойденко