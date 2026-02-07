Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні запасних частин для систем озброєння та транспортних засобів на суму близько 185 млн доларів. Рішення було ухвалене 6 лютого 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держдеп.

Запасні частини класу IX та пов’язане обладнання призначені для підтримки транспортних засобів і систем озброєння, що постачаються армією США, а також для забезпечення логістики та програмної підтримки.

Продаж спрямований на покращення безпеки України та зміцнення її спроможності підтримувати високі експлуатаційні показники військової техніки.

За оцінкою Держдепу, ці запчастини підвищать ефективність бою, покращать логістику та зменшать фінансове навантаження завдяки швидшому та більш стійкому циклу ремонту. Водночас, продаж не змінить військового балансу в регіоні і не вплине на обороноздатність США.

Головний підрядник буде обраний серед затверджених постачальників. На даний момент не передбачено призначення додаткових представників уряду США чи підрядника в Україну, а будь-які угоди про компенсацію визначатимуться окремо під час переговорів.

Додамо, у вересні минулого року США вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.