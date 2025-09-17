Запланована подія 2

Госдеп США ввел плату за регистрацию в лотерее Diversity Visa: что нужно знать

грин-карт, флаг США, блокнот
США ввели плату за регистрацию в "грин-картах". / Freepik

Государственный департамент США (DOS) объявил, что все заявители на участие в лотерее Diversity Visa (DV), известной как "грин-карт", должны уплачивать регистрационный сбор в размере $1 в дополнение к сбору за подачу заявки на получение визы Diversity в размере $330.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Госдепа Соединенных Штатов.

Это первая в истории плата за саму регистрацию в ежегодной лотерее. Новое правило начало действовать с 16 сентября 2025 года.

Новые правила действуют непосредственно перед периодом регистрации на лотерею DV 2027, которая начнется в начале октября (точные даты будут объявлены DOS).

Как отмечает ресурс Boundless , предоставляющий иммиграционные услуги, это изменение преследует цель более равномерно распределить расходы на администрирование программы среди всех участников, а не только среди тех 55 000 победителей, которые подают заявки на визу. Ожидается, что благодаря этому сбору правительство США будет получать около 25 миллионов долларов ежегодно.

Ключевые детали о новом сборе

Регистрационный взнос в размере $1 следует внести при подаче электронной заявки на официальном сайте правительства США. Деньги не возвращаются, вне зависимости от результатов лотереи.

Плата за подачу визовой заявки ($330) остается без изменений, а взносы нельзя переносить между годами лотереи.

Эта политика, по мнению Госдепа, также поможет снизить количество мошеннических заявок. Она является частью более широкой тенденции в США к переводу административных расходов на заявителей. Хотя $1 является небольшой суммой для большинства, для некоторых заявителей из стран с низким уровнем дохода эта плата может стать небольшим препятствием, учитывая возможные дополнительные комиссии за международные транзакции.

Для тех, кто планирует участвовать, важно использовать только официальные каналы и подготовить необходимые документы и способ оплаты.

Что такое "грин-карт"?

Лотерея "грин-карт" - это ежегодная программа Государственного департамента США (Diversity Visa Lottery или DV-программа), разыгрывающая 55 000 виз для получения статуса постоянного жителя Соединенных Штатов (Green Card).

Цель программы – предоставить возможность получить легальный статус в США. Чтобы выиграть, нужно соответствовать определенным критериям (например, наличие полного среднего образования или двух лет стажа по профессии) и правильно заполнить заявку во время однократной регистрации, которая проходит осенью.

Документ дает право:

  • жить в любом городе или штате США;
  • работать легально на любой работе;
  • открывать собственный бизнес;
  • учиться в школах и университетах;
  • пользоваться медицинскими и социальными программами;
  • через 5 лет предоставить документы на гражданство США.

Ранее Соединенные Штаты объявили о запуске пилотной программы, в рамках которой путешественникам, въезжающим в США по туристическим и деловым визам, нужно будет внести солидный залог до $15 000 в качестве гарантии того, что они не останутся в стране.

Автор:
Татьяна Ковальчук