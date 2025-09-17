Держдеп США запровадив плату за реєстрацію в лотереї Diversity Visa: що потрібно знати

Державний департамент США (DOS) оголосив, що всі заявники на участь у лотереї Diversity Visa (DV), відомій як "грін-карт", мають сплачувати реєстраційний збір у розмірі $1 на додаток до збору за подання заявки на отримання візи Diversity у розмірі $330.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держдепу Сполучених Штатів.

Це перша в історії плата за саму реєстрацію в щорічній лотереї. Нове правило почало діяти з 16 вересня 2025 року.

Нові правила діють безпосередньо перед періодом реєстрації на лотерею DV 2027 року, яка розпочнеться на початку жовтня (точні дати будуть оголошені DOS).

Як зазначає ресурс Boundless, що надає іміграційні послуги, ця зміна має на меті більш рівномірно розподілити витрати на адміністрування програми серед усіх учасників, а не лише серед тих 55 000 переможців, які подають заявки на візу. Очікується, що завдяки цьому збору уряд США отримуватиме близько $25 мільйонів щорічно.

Ключові деталі про новий збір

Реєстраційний внесок у розмірі $1 потрібно внести під час подання електронної заявки на офіційному сайті уряду США. Гроші не повертаються, незалежно від результатів лотереї.

Плата за подання візової заявки ($330) залишається без змін, а внески не можна переносити між роками лотереї.

Ця політика, на думку Держдепу, також допоможе зменшити кількість шахрайських заявок. Вона є частиною ширшої тенденції в США до перекладання адміністративних витрат на заявників. Хоча $1 є невеликою сумою для більшості, для деяких заявників з країн із низьким рівнем доходу ця плата може стати невеликою перешкодою, враховуючи можливі додаткові комісії за міжнародні транзакції.

Для тих, хто планує брати участь, важливо використовувати лише офіційні канали та заздалегідь підготувати необхідні документи та спосіб оплати.

Що таке "грін-карт"?

Лотерея "грін-карт" — це щорічна програма Державного департаменту США (Diversity Visa Lottery або DV-програма), яка розігрує 55 000 віз для отримання статусу постійного жителя Сполучених Штатів (Green Card).

Мета програми – надати можливість отримати легальний статус у США. Щоб виграти, потрібно відповідати певним критеріям (наприклад, наявність повної середньої освіти або двох років стажу за професією) та правильно заповнити заявку під час одноразової реєстрації, яка проходить восени.

Документ дає право:

жити у будь-якому місті чи штаті США;

працювати легально на будь-якій роботі;

відкривати власний бізнес;

навчатися у школах та університетах;

користуватися медичними та соціальними програмами;

через 5 років подати документи на громадянство США.

Раніше Сполучені Штати оголосили про запуск пілотної програми, в рамках якої мандрівникам, які в'їжджають до США за туристичними та діловими візами, потрібно буде внести солідну заставу до $15 000 як гарантію того, що вони не залишаться в країні.