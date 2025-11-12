Госэнергонадзор проверил более 1 500 поврежденных объектов за 2025 год

За десять месяцев 2025 года представители Госэнергонадзора в составе специальных комиссий провели проверку более 1500 объектов электрических сетей, поврежденных в результате российских атак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

С начала полномасштабного вторжения специалисты осмотрели примерно 9,5 тысяч энергообъектов у 21 оператора системы распределения.

Несмотря на постоянные обстрелы и сложные условия Украина продолжает восстановление энергетической инфраструктуры, укрепляя устойчивость энергосистемы. Участие Госэнергонадзора в работе комиссий обеспечивает техническую точность оценок повреждений и контроль соблюдения требований безопасности во время ремонтных работ.

Инспекторы службы обобщают результаты обследований, что помогает операторам систем распределения эффективно планировать и реализовывать восстановительные мероприятия. По результатам обзоров уже составлено около 11 тысяч дефектных актов, которые стали основой для ремонта и замены оборудования.

В Госэнергонадзоре отмечают, что обзоры поврежденных сетей являются ключевым этапом возобновления энергетики, поскольку они обеспечивают техническую обоснованность решений и слаженное взаимодействие между всеми участниками процесса.

Заметим, что после российских ударов по подстанциям возле Хмельницкой и Ровенской АЭС энергосистема Украины работает в условиях дефицита. Энергетики уже приступили к восстановлению повреждений, что дает шанс на сокращение продолжительности отключений максимум за несколько недель.