Держенергонагляд перевірив понад 1500 пошкоджених об’єктів за 2025 рік

За десять місяців 2025 року представники Держенергонагляду у складі спеціальних комісій провели перевірку понад 1500 об’єктів електричних мереж, пошкоджених унаслідок російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної інспекції енергетичного нагляду Укрaїни.

Від початку повномасштабного вторгнення фахівці оглянули приблизно 9,5 тисячі енергооб’єктів у 21 оператора системи розподілу.

Попри постійні обстріли та складні умови, Україна продовжує відновлення енергетичної інфраструктури, зміцнюючи стійкість енергосистеми. Участь Держенергонагляду в роботі комісій забезпечує технічну точність оцінок пошкоджень і контроль за дотриманням вимог безпеки під час ремонтних робіт.

Інспектори служби узагальнюють результати обстежень, що допомагає операторам систем розподілу ефективно планувати та реалізовувати відновлювальні заходи. За результатами оглядів уже складено майже 11 тисяч дефектних актів, які стали основою для ремонту й заміни обладнання.

В Держенергонагляді наголошують, що огляди пошкоджених мереж є ключовим етапом відновлення енергетики, оскільки вони забезпечують технічну обґрунтованість рішень і злагоджену взаємодію між усіма учасниками процесу.

Зауважимо, що після російських ударів по підстанціях біля Хмельницької та Рівненської АЕС енергосистема України працює в умовах дефіциту. Енергетики вже розпочали відновлення пошкоджень, що дає шанс на скорочення тривалості відключень максимум за кілька тижнів.