Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,05

EUR

48,47

+0,27

Наличный курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,30

48,10

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Госкино" бессистемно потратило более 850 млн грн: что известно об аудите

гривны
Аудит показал непрозрачный расход 856,4 млн грн на кино / Depositphotos

Аудит Счетной палаты обнаружил, что “Госкино” бессистемно использовало 856,4 млн грн государственной поддержки кинематографии, субсидии получали незарегистрированные кинопроизводители, а работа Совета по государственной поддержке кинематографии была непрозрачной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Счетной палаты.

Об использовании средств господдержки

В 2022-2024 годах по бюджетной программе "Государственная поддержка кинематографии" из предусмотренных 856,4 млн грн разным субъектам кинематографии предоставили 742 млн грн. Эти средства использовали в завершение 61 фильма, производство 85 новых фильмов и проведение 94 мероприятий по популяризации национальных фильмов.

Денежный анализ показал, что управление средствами осуществлялось бессистемно и значимая часть расходов включалась в бюджетные запросы без экономических расчетов. Аудиторы зафиксировали недостатки и нарушения норм и правил на сумму 80,9 млн грн, из которых 67,5 млн грн не были освоены и вернулись в государственный бюджет.

Также зафиксировано 19 случаев получения субсидий на сумму 9 млн грн субъектами, не внесенными в Государственный реестр производителей, распространителей и демонстраторов фильмов.

Отмечается, что в 2022-2024 годах решение о предоставлении господдержки принимал Совет по государственной поддержке кинематографии, работа которой не была системной и прозрачной. Вместо минимум двух конкурсов в год проводили только один, без использования электронной информационной системы и объявлений на сайте "Госкино".

Несмотря на низкие результаты, члены Совета получали вознаграждение, а в 2024 году предварительный состав взыскал через суд задолженность за 2019 год на 2,4 млн грн. В судах рассматриваются дела, которые могут привести к дополнительным расходам еще на 3,4 млн грн.

Также аудит выявил отсутствие эффективного контроля над госфинансированием кино. В частности, не установлены предельные сроки производства фильмов, из-за чего возник риск потерь 55,8 млн грн, а некоторые проекты остаются незавершенными еще с 2017-2019 годов.

Напомним, тридцать кинопроектов получили государственное финансирование на полмиллиарда.

Автор:
Ольга Опенько