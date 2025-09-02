"Госкино" бессистемно потратило более 850 млн грн: что известно об аудите

Аудит Счетной палаты обнаружил, что “Госкино” бессистемно использовало 856,4 млн грн государственной поддержки кинематографии, субсидии получали незарегистрированные кинопроизводители, а работа Совета по государственной поддержке кинематографии была непрозрачной.

Об использовании средств господдержки

В 2022-2024 годах по бюджетной программе "Государственная поддержка кинематографии" из предусмотренных 856,4 млн грн разным субъектам кинематографии предоставили 742 млн грн. Эти средства использовали в завершение 61 фильма, производство 85 новых фильмов и проведение 94 мероприятий по популяризации национальных фильмов.

Денежный анализ показал, что управление средствами осуществлялось бессистемно и значимая часть расходов включалась в бюджетные запросы без экономических расчетов. Аудиторы зафиксировали недостатки и нарушения норм и правил на сумму 80,9 млн грн, из которых 67,5 млн грн не были освоены и вернулись в государственный бюджет.

Также зафиксировано 19 случаев получения субсидий на сумму 9 млн грн субъектами, не внесенными в Государственный реестр производителей, распространителей и демонстраторов фильмов.

Отмечается, что в 2022-2024 годах решение о предоставлении господдержки принимал Совет по государственной поддержке кинематографии, работа которой не была системной и прозрачной. Вместо минимум двух конкурсов в год проводили только один, без использования электронной информационной системы и объявлений на сайте "Госкино".

Несмотря на низкие результаты, члены Совета получали вознаграждение, а в 2024 году предварительный состав взыскал через суд задолженность за 2019 год на 2,4 млн грн. В судах рассматриваются дела, которые могут привести к дополнительным расходам еще на 3,4 млн грн.

Также аудит выявил отсутствие эффективного контроля над госфинансированием кино. В частности, не установлены предельные сроки производства фильмов, из-за чего возник риск потерь 55,8 млн грн, а некоторые проекты остаются незавершенными еще с 2017-2019 годов.

