"Держкіно" безсистемно витратило понад 850 млн грн: що відомо про аудит

Аудит Рахункової палати виявив, що "Держкіно" безсистемно використало 856,4 млн грн державної підтримки кінематографії, субсидії отримували незареєстровані кіновиробники, а робота Ради з державної підтримки кінематографії була непрозорою.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Про використання коштів держпідтримки

У 2022–2024 роках за бюджетною програмою "Державна підтримка кінематографії" із передбачених 856,4 млн грн різним суб’єктам кінематографії надали 742 млн грн. Ці кошти використали на завершення 61 фільму, виробництво 85 нових фільмів та проведення 94 заходів з популяризації національних фільмів.

Фінансовий аналіз показав, що управління коштами здійснювалося безсистемно: значна частина видатків включалася до бюджетних запитів без економічних розрахунків. Аудитори зафіксували недоліки та порушення норм і правил на суму 80,9 млн грн, з яких 67,5 млн грн не були освоєні та повернулися до державного бюджету.

Також зафіксовано 19 випадків отримання субсидій на суму 9 млн грн суб’єктами, які не були внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

Зазначається, що у 2022–2024 роках рішення про надання держпідтримки ухвалювала Рада з державної підтримки кінематографії, робота якої не була системною та прозорою. Замість мінімум двох конкурсів на рік проводили лише один, без використання електронної інформаційної системи та оголошень на сайті "Держкіно".

Незважаючи на низькі результати, члени Ради отримували винагороду, а у 2024 році попередній склад стягнув через суд заборгованість за 2019 рік на 2,4 млн грн. Наразі у судах розглядаються справи, що можуть призвести до додаткових витрат ще на 3,4 млн грн.

Також аудит виявив відсутність ефективного контролю за держфінансуванням кіно. Зокрема, не встановлено граничних термінів виробництва фільмів, через що виник ризик втрат 55,8 млн грн, а деякі проєкти залишаються незавершеними ще з 2017–2019 років.

Нагадаємо, тридцять кінопроєктів отримали державне фінансування на пів мільярда.