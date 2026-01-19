Госпродпотребслужба в 2025 году оштрафовала бизнес почти на 55 млн грн

В течение 2025 года Госпродпотребслужба применила к субъектам хозяйствования около 55 млн грн штрафных санкций за нарушение требований к безопасности непродовольственной продукции. Более 30 млн грн из этой суммы уже поступило в государственный бюджет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Как сообщают в ведомстве, штрафы стали результатом рыночного надзора, включавшего плановые и внеплановые проверки, реагирование на обращение граждан и взаимодействие с таможенными органами.

Всего за год было проведено 827 плановых и 1027 внеплановых проверок.

По итогам контроля более 2 млн. единиц непродовольственной продукции было выявлено с нарушениями установленных требований. В связи с этим Госпродпотребслужба приняла почти 8,5 тыс. решений о применении ограничительных мер — изъятие из обращения, отзыве продукции или устранении выявленных недостатков.

Особое внимание в 2025 году регулятор уделял товарам, непосредственно влияющим на здоровье и безопасность потребителей. Речь идет, в частности, о детских игрушках, моющих средствах, электрооборудовании и обогревателях, а также продукции, которая должна отвечать требованиям экодизайна и энергоэффективности.