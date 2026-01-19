Запланована подія 2

Держпродспоживслужба у 2025 році оштрафувала бізнес майже на 55 млн грн

Держпродспоживслужба
Було проведено 827 планових і 1027 позапланових перевірок.

Упродовж 2025 року Держпродспоживслужба застосувала до суб’єктів господарювання близько 55 млн грн штрафних санкцій за порушення вимог до безпечності нехарчової продукції. Понад 30 млн грн із цієї суми вже надійшло до державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Як повідомляють у відомстві, штрафи стали результатом ринкового нагляду, що включав планові та позапланові перевірки, реагування на звернення громадян та взаємодію з митними органами.

Загалом протягом року було проведено 827 планових і 1027 позапланових перевірок.

За підсумками контролю понад 2 млн одиниць нехарчової продукції було виявлено з порушеннями встановлених вимог. У зв’язку з цим Держпродспоживслужба ухвалила майже 8,5 тис. рішень про застосування обмежувальних заходів — вилучення з обігу, відкликання продукції або усунення виявлених недоліків.

Особливу увагу у 2025 році регулятор приділяв товарам, що безпосередньо впливають на здоров’я та безпеку споживачів. Йдеться, зокрема, про дитячі іграшки, мийні засоби, електрообладнання та обігрівачі, а також продукцію, яка має відповідати вимогам екодизайну й енергоефективності.

Автор:
Тетяна Гойденко