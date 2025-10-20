Госпрограмма "5-7-9%": за неделю предприниматели получили доступные кредиты на 1,8 млрд грн

За прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 541 льготный кредит на общую сумму 1,8 млрд грн. В частности, от банков государственного сектора экономики было выдано 373 кредита на 1 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

С начала 2025 года по программе "5-7-9%" предприниматели получили 22 204 кредита на общую сумму 65,2 млрд грн. Из них 15 409 кредитов на 32,4 млрд гривен пришлось на банки государственного сектора экономики.

За время действия военного положения в Украине выдано 91 841 кредит на общую сумму 341,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 67 271 кредит на 174,1 млрд грн).

Распределение кредитов по целевому назначению (с начала войны по состоянию на 20 октября текущего года):

77,87 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

56,83 млрд грн – на антивоенные цели;

50,74 млрд грн – на инвестиционные цели;

49,24 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

47,49 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

44,39 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска;

3,31 млрд грн – на финансирование энергосервиса.

Всего с момента старта Программы подписано 126 663 кредитных договора на 431,3 млрд грн. Из них банками государственного сектора экономики – 87747 договоров на 200,8 млрд гривен.

Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов, координирующее все ключевые аспекты деятельности фонда.

Напомним, в ряде расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории, ввел новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках и официально закрепил платформу "Пульс" как государственный сервис коммуникации предпринимателей с властями.