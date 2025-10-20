Держпрограма "5-7-9%": за тиждень підприємці отримали доступних кредитів на 1,8 млрд грн

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) отримали від уповноважених банків 541 пільговий кредит на загальну суму 1,8 млрд грн. Зокрема, від банків державного сектору економіки було видано 373 кредити на 1 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

З початку 2025 року за програмою "5-7-9%" підприємці отримали 22 204 кредити на загальну суму 65,2 млрд грн. З них 15 409 кредитів на 32,4 млрд гривень припало на банки державного сектору економіки.

За час дії воєнного стану в Україні видано 91 841 кредит на загальну суму 341,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 67 271 кредит на 174,1 млрд грн).

Розподіл кредитів за цільовим призначенням (з початку війни станом на 20 жовтня поточного року):

77,87 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

56,83 млрд грн – на антивоєнні цілі;

50,74 млрд грн – на інвестиційні цілі;

49,24 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

47,49 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

44,39 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику;

3,31 млрд грн – на фінансування енергосервісу.

Всього з моменту старту Програми підписано 126 663 кредитні договори на 431,3 млрд грн. З них банками державного сектору економіки – 87 747 договорів на 200,8 млрд гривень.

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі ключові аспекти діяльності фонду.

Нагадаємо, уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на всі прифронтові території, запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях та офіційно закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс комунікації підприємців із владою.