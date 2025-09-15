Госпрограмма "єОселя": с начала года украинцы получили 9,1 млрд грн льготных ипотек

Украинцы продолжают активно пользоваться программой льготной ипотеки "єОселя". С начала года было выдано около 5 тысяч кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. Только за прошлую неделю программа обеспечила 199 ипотек на сумму 364 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

С 8 по 12 сентября кредиты под 3% годовых получили:

97 - военные и работники сектора безопасности;

7 – педагоги;

3 – ученые.

Кредиты под 7% годовых получили:

54 - граждане, не имеющие собственного жилья;

20 - внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

5 – ветераны.

Больше кредитов было выдано в Киевской области (53) и Киеве (47), а также в Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. Стоит отметить, что Черниговская область, являющаяся прифронтовым регионом, заняла третье место по количеству выданных кредитов на прошлой неделе (12 ипотек).

Что касается типа недвижимости, 126 кредитов предоставлено на первичный рынок, из которых 40 — на объекты в стадии строительства. Еще 73 кредита выдано на жилье на вторичном рынке.

С момента запуска программы в октябре 2022 года уже выдано более 19,7 тысячи кредитов на общую сумму 33,1 млрд грн.

Напомним, 10 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства о расширении возможностей государственной ипотечной программы "єОселя". Теперь внутренне перемещенные лица и граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях, смогут получить дополнительную поддержку при покупке жилья. Государство будет покрывать 70% первого взноса и ежемесячных выплат в течение первого года, а также компенсировать расходы по оформлению ипотеки.