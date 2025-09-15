Запланована подія 2

Держпрограма "єОселя": від початку року українці отримали 9,1 млрд грн пільгових іпотек

багатоповерхівка, житло
Українці продовжують активно користуватися програмою пільгової іпотеки. / Freepik

Українці продовжують активно користуватися програмою пільгової іпотеки "єОселя". З початку року було видано майже 5 тисяч кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Лише за минулий тиждень програма забезпечила 199 іпотек на суму 364 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

З 8 по12 вересня кредити під 3% річних отримали:

  • 97 — військові та працівники сектору безпеки; 
  • 7 — педагоги; 
  • 3 — науковці.

Кредити під 7% річних отримали:

  • 54 — громадяни, які не мають власного житла; 
  • 20 — внутрішньо переміщені особи (ВПО); 
  • 5 — ветерани.

Найбільше кредитів було видано в Київській області (53) та Києві (47), а також у Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Варто зазначити, що Чернігівська область, яка є прифронтовим регіоном, посіла третє місце за кількістю виданих кредитів минулого тижня (12 іпотек).

Щодо типу нерухомості, 126 кредитів надано на первинний ринок, з яких 40 — на об’єкти в стадії будівництва. Ще 73 кредити видано на житло на вторинному ринку.

З моменту запуску програми в жовтні 2022 року, вже видано понад 19,7 тисячі кредитів на загальну суму 33,1 млрд грн.

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року набула чинності постанова уряду про розширення можливостей державної іпотечної програми "єОселя". Тепер внутрішньо переміщені особи та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, зможуть отримати додаткову підтримку при купівлі житла. Держава покриватиме 70% першого внеску та щомісячних виплат протягом першого року, а також компенсуватиме витрати на оформлення іпотеки. 

Автор:
Тетяна Ковальчук