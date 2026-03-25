Гостаможслужба предупредила об отмене разрешений таможенных брокеров
Государственная таможенная служба Украины призвала таможенных брокеров вовремя получить авторизацию, поскольку 19 апреля 2026 завершается переходный период, предусмотренный Таможенным кодексом Украины.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГТС.
С 00:00 20 апреля все разрешения, содержащиеся в Реестре таможенных брокеров, будут отменены. В то же время, возможность получения авторизации для осуществления таможенной брокерской деятельности будет сохраняться и в дальнейшем в установленном порядке.
По данным Гостаможслужбы, с 19 апреля 2025 года поступило 4618 заявлений от предприятий. Из них уже предоставлено 1848 авторизаций, еще 790 заявлений находятся на рассмотрении.
В ведомстве подчеркивают, что до завершения переходного периода осталось меньше месяца, поэтому бизнесу рекомендуют не тянуть с представлением документов для получения необходимой авторизации.
Заметим, с начала года ГТС выдала брокерам 1000 разрешений при общем количестве в 2480 рассмотренных заявлений. Фактически более половины претендентов не смогли пройти проверку с первого раза.