Гостаможслужба предупредила об отмене разрешений таможенных брокеров

Государственная таможенная служба Украины призвала таможенных брокеров вовремя получить авторизацию, поскольку 19 апреля 2026 завершается переходный период, предусмотренный Таможенным кодексом Украины.

С 00:00 20 апреля все разрешения, содержащиеся в Реестре таможенных брокеров, будут отменены. В то же время, возможность получения авторизации для осуществления таможенной брокерской деятельности будет сохраняться и в дальнейшем в установленном порядке.

По данным Гостаможслужбы, с 19 апреля 2025 года поступило 4618 заявлений от предприятий. Из них уже предоставлено 1848 авторизаций, еще 790 заявлений находятся на рассмотрении.

В ведомстве подчеркивают, что до завершения переходного периода осталось меньше месяца, поэтому бизнесу рекомендуют не тянуть с представлением документов для получения необходимой авторизации.

Заметим, с начала года ГТС выдала брокерам 1000 разрешений при общем количестве в 2480 рассмотренных заявлений. Фактически более половины претендентов не смогли пройти проверку с первого раза.