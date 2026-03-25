Держмитслужба попередила про скасування дозволів митних брокерів
Державна митна служба України закликала митних брокерів вчасно отримати авторизацію, оскільки 19 квітня 2026 року завершується перехідний період, передбачений Митним кодексом України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.
З 00:00 20 квітня всі дозволи, що наразі містяться у Реєстрі митних брокерів, будуть скасовані. Водночас можливість отримання авторизації для провадження митної брокерської діяльності зберігатиметься і надалі у встановленому порядку.
За даними Держмитслужби, з 19 квітня 2025 року надійшло 4618 заяв від підприємств. Із них уже надано 1848 авторизацій, ще 790 заяв перебувають на розгляді.
У відомстві наголошують, що до завершення перехідного періоду залишилося менше місяця, тому бізнесу рекомендують не зволікати з поданням документів для отримання необхідної авторизації.
Зауважимо, з початку року ДМС видала брокерам 1000 дозволів при загальній кількості у 2480 розглянутих заяв. Фактично, понад половина претендентів не змогли пройти перевірку з першого разу.