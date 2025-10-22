Запланована подія 2

Гостаможслужба внедрила новые цифровые сервисы: какие удобства получат пользователи

смартфон, мужчина
Гостаможслужба внедрила новые цифровые сервисы. / Freepik

Государственная таможенная служба Украины продолжает цифровую трансформацию и активно развивает сервисную модель работы. В официальном телеграмм-боте ДМС появились две новые функции, значительно повышающие удобство и современность взаимодействия с таможенными органами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Гостаможслужбы.

Новые цифровые сервисы:

  1. Поддержка искусственного интеллекта. Если стандартная логика бота не распознает запрос пользователя, он автоматически переадресовывает его в специально обученную систему на основе искусственного интеллекта. Эта система создана для оказания помощи по всем вопросам таможенного дела, обеспечивая более точные, понятные и полезные ответы.
  2. Голосовое общение. Теперь пользователи могут задавать вопросы и подавать команды не только с помощью текста, но и голосом. Эта возможность значительно повышает доступность сервиса особенно для декларантов, водителей и всех, кто работает в динамичной среде.

Напомним, в начале октября Государственная таможенная служба усовершенствовала страницу "Счета по уплате таможенных платежей" в разделе "Справка" личного кабинета на портале "Единое окно для международной торговли".

Автор:
Татьяна Ковальчук