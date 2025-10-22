Запланована подія 2

Держмитслужба впровадила нові цифрові сервіси: які зручності отримають користувачі

смартфон, чоловік
Держмитслужба впровадила нові цифрові сервіси. / Freepik

Державна митна служба України продовжує цифрову трансформацію та активно розвиває сервісну модель роботи. В офіційному телеграм-боті ДМС з’явилися дві нові функції, які значно підвищують зручність та сучасність взаємодії з митними органами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держмитслужби.

Нові цифрові сервіси:

  1. Підтримка штучного інтелекту. Якщо стандартна логіка бота не розпізнає запит користувача, він автоматично переадресовує його до спеціально навченої системи на основі штучного інтелекту. Ця система створена для надання допомоги з усіх питань митної справи, забезпечуючи більш точні, зрозумілі та корисні відповіді. 
  2. Голосове спілкування. Відтепер користувачі можуть ставити запитання та подавати команди не лише за допомогою тексту, але й голосом. Ця можливість значно підвищує доступність сервісу — особливо для декларантів, водіїв та всіх, хто працює в динамічному середовищі.

Нагадаємо, на початку жовтня Державна митна служба вдосконалила сторінку "Рахунки для сплати митних платежів" у розділі "Довідка" особистого кабінету на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Автор:
Тетяна Ковальчук