Гостаможслужба запустила новый сервис для бизнеса

Государственная таможенная служба запустила в личном кабинете на своем портале новый сервис "Анализ уровня таможенной стоимости товаров". Он позволяет бизнесу получать статистическую информацию о таможенной стоимости товаров, оформляемых таможенными органами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Сервис доступен в личном кабинете на портале Гостаможслужбы. Он позволяет проанализировать уровень таможенной стоимости товаров с помощью гистограммы распределения.

Для формирования выборки пользователь может указать:

код товара согласно УКТ ВЭД;

период таможенного оформления;

страну происхождения товара;

статус таможенного оформления;

единицу измерения стоимости – за килограмм или за дополнительную единицу измерения, если она предусмотрена для соответствующего товара;

фрагмент описания продукта.

Отдельно сервис показывает распределение значений в зависимости от метода определения таможенной стоимости. Это позволяет оценить, как формировалась таможенная стоимость аналогичных товаров.

В Гостаможслужбе отмечают, что новый инструмент позволяет участникам внешнеэкономической деятельности еще до представления таможенной декларации оценить диапазон таможенной стоимости, характерный для аналогичных товаров, и учесть эти данные при подготовке документов.

Ожидается, что использование сервиса будет способствовать более прозрачным таможенным процедурам, более качественной подготовке документов для оформления товаров, большей предсказуемости таможенного контроля для добросовестного бизнеса и уменьшению количества споров относительно правильности определения таможенной стоимости.

В таможне отмечают, что развитие цифровых сервисов остается одним из приоритетов службы. Новый аналитический инструмент должен расширить возможности бизнеса по самостоятельному анализу статистических данных и повысить открытость таможенных процессов.

Кроме того, Гостаможслужба вводит новый механизм для упрощения классификации товаров и уменьшения споров во время таможенного оформления. Речь идет о решении об обязывающей информации по вопросам классификации товаров, которые будут работать по принципу европейской системы Binding Tariff Information