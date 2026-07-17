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Гостаможслужба запустила новый сервис для бизнеса
Государственная таможенная служба запустила в личном кабинете на своем портале новый сервис "Анализ уровня таможенной стоимости товаров". Он позволяет бизнесу получать статистическую информацию о таможенной стоимости товаров, оформляемых таможенными органами Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.
Сервис доступен в личном кабинете на портале Гостаможслужбы. Он позволяет проанализировать уровень таможенной стоимости товаров с помощью гистограммы распределения.
Для формирования выборки пользователь может указать:
- код товара согласно УКТ ВЭД;
- период таможенного оформления;
- страну происхождения товара;
- статус таможенного оформления;
- единицу измерения стоимости – за килограмм или за дополнительную единицу измерения, если она предусмотрена для соответствующего товара;
- фрагмент описания продукта.
Отдельно сервис показывает распределение значений в зависимости от метода определения таможенной стоимости. Это позволяет оценить, как формировалась таможенная стоимость аналогичных товаров.
В Гостаможслужбе отмечают, что новый инструмент позволяет участникам внешнеэкономической деятельности еще до представления таможенной декларации оценить диапазон таможенной стоимости, характерный для аналогичных товаров, и учесть эти данные при подготовке документов.
Ожидается, что использование сервиса будет способствовать более прозрачным таможенным процедурам, более качественной подготовке документов для оформления товаров, большей предсказуемости таможенного контроля для добросовестного бизнеса и уменьшению количества споров относительно правильности определения таможенной стоимости.
В таможне отмечают, что развитие цифровых сервисов остается одним из приоритетов службы. Новый аналитический инструмент должен расширить возможности бизнеса по самостоятельному анализу статистических данных и повысить открытость таможенных процессов.
Кроме того, Гостаможслужба вводит новый механизм для упрощения классификации товаров и уменьшения споров во время таможенного оформления. Речь идет о решении об обязывающей информации по вопросам классификации товаров, которые будут работать по принципу европейской системы Binding Tariff Information