Держмитслужба запускає новий механізм для спрощення класифікації товарів

Державна митна служба України запроваджує новий механізм для спрощення класифікації товарів та зменшення суперечок під час митного оформлення. Йдеться про рішення щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів, які працюватимуть за принципом європейської системи Binding Tariff Information (BTI).

У Держмитслужбі зазначають, що новий підхід має забезпечити однакове застосування митного законодавства та зробити зовнішньоекономічну діяльність більш передбачуваною для бізнесу.

Механізм дозволить компаніям заздалегідь отримувати офіційне рішення митного органу щодо класифікації товарів. Це дасть можливість уникати розбіжностей під час оформлення продукції на митниці та зменшити ризики різного трактування норм.

Правові засади процедури закріплені у статті 23 Митного кодексу України, яка визначає обов’язковість виконання таких рішень.

Для отримання відповідного рішення декларант або уповноважена особа можуть звернутися до митниці за місцем акредитації або за місцем митного оформлення товару.

У Держмитслужбі також пояснили, що у випадках, коли для ухвалення рішення потрібно визначити класифікацію або країну походження товару, митні органи можуть призначати дослідження чи експертизу зразків продукції. Однак це здійснюватиметься лише після попереднього погодження з підприємством.

Додамо, підприємствам, які самостійно декларують власні товари, не потрібно отримувати авторизацію на провадження митної брокерської діяльності. Питання стало актуальним після остаточного переходу до механізму авторизацій з 20 квітня 2026 року.