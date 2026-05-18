Гостаможслужба запускает новый механизм для упрощения классификации товаров

Государственная таможенная служба Украины внедряет новый механизм для упрощения классификации товаров

Государственная таможенная служба Украины внедряет новый механизм для упрощения классификации товаров и уменьшения споров во время таможенного оформления. Речь идет о решении об обязывающей информации по вопросам классификации товаров, которые будут работать по принципу европейской системы Binding Tariff Information (BTI).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГМС.

В Гостаможслужбе отмечают, что новый подход должен обеспечить единообразное применение таможенного законодательства и сделать внешнеэкономическую деятельность более предсказуемой для бизнеса.

Механизм позволит компаниям заранее получать официальное решение таможенного органа по классификации товаров. Это позволит избегать разногласий при оформлении продукции на таможне и уменьшить риски различной трактовки норм.

Правовые принципы процедуры закреплены в статье 23 Таможенного кодекса Украины, которая определяет обязательность выполнения таких решений.

Для получения соответствующего решения декларант или уполномоченное лицо могут обратиться в таможню по месту аккредитации или по месту таможенного оформления товара.

В Гостаможслужбе также пояснили, что в случаях, когда для принятия решения необходимо определить классификацию или страну происхождения товара, таможенные органы могут назначать исследование или экспертизу образцов продукции. Однако это будет производиться только после предварительного согласования с предприятием.

Добавим, предприятиям, самостоятельно декларирующим собственные товары, не нужно получать авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности. Вопрос стал актуален после окончательного перехода к механизму авторизаций с 20 апреля 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко