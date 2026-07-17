Держмитслужба запустила новий сервіс для бізнесу

Державна митна служба запустила в особистому кабінеті на своєму порталі новий сервіс "Аналіз рівня митної вартості товарів". Він дозволяє бізнесу отримувати статистичну інформацію про митну вартість товарів, які оформлювалися митними органами України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Сервіс доступний в особистому кабінеті на порталі Держмитслужби. Він дає змогу проаналізувати рівень митної вартості товарів за допомогою гістограми розподілу.

Для формування вибірки користувач може вказати:

код товару згідно з УКТ ЗЕД;

період митного оформлення;

країну походження товару;

статус митного оформлення;

одиницю виміру вартості — за кілограм або за додаткову одиницю виміру, якщо вона передбачена для відповідного товару;

фрагмент опису товару.

Окремо сервіс показує розподіл значень залежно від методу визначення митної вартості. Це дає змогу оцінити, як формувалася митна вартість аналогічних товарів.

У Держмитслужбі зазначають, що новий інструмент дозволяє учасникам зовнішньоекономічної діяльності ще до подання митної декларації оцінити діапазон митної вартості, характерний для аналогічних товарів, і врахувати ці дані під час підготовки документів.

Очікується, що використання сервісу сприятиме прозорішим митним процедурам, якіснішій підготовці документів для оформлення товарів, більшій передбачуваності митного контролю для сумлінного бізнесу та зменшенню кількості спорів щодо правильності визначення митної вартості.

У митниці зазначають, що розвиток цифрових сервісів залишається одним із пріоритетів служби. Новий аналітичний інструмент має розширити можливості бізнесу для самостійного аналізу статистичних даних і підвищити відкритість митних процесів.

Окрім цього Держмитслужба запроваджує новий механізм для спрощення класифікації товарів та зменшення суперечок під час митного оформлення. Йдеться про рішення щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів, які працюватимуть за принципом європейської системи Binding Tariff Information